Eşcinsel olduğunu açıklayan imam öldürüldü

Güney Afrika polisi, dünyanın "ilk eşcinsel imamı" olarak kabul edilen Muhsin Hendricks'in vurularak öldürüldüğünü duyurdu.



Öldürülen imam, eşcinsel Müslümanlar için güvenli bir liman olması amaçlanan bir camide görev alıyordu.

YOLUNU KESEREK ATEŞ AÇTILAR



Polis sözcüsünün aktardığına göre dün imam camiden çıkış yapmaya çalıştığı sırada bir araç yolunu keserek camiden çıkmasına izin vermedi.



Yüzleri kapalı iki kimliği belirsiz şüpheli, araçtan inerek imamın bulunduğu arabaya ateş etmeye başladı. Saldırının ardından şüpheliler kaçtı, Hendricks ise olay yerinde yaşamını yitirdi.



Cinayetin nedeni belirsizliğini korurken polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.



DÜNYANIN İLK EŞCİNSEL İMAMI MUHSİN HENDRICKS KİMDİR?



Çeşitli LGBTQ+ savunuculuk gruplarında yer alan Muhsin Hendricks, 1996'da eşcinsel olduğunu açıkladı.



İki yıl sonra, kendisine toplum imamı gibi davranan LGBTQ+ bireyi Müslümanlar için memleketinde toplantılar düzenlemeye başladı.



2011 yılında Hendricks, bir camide görev almaya başlayarak imam figürü olarak rolünü güçlendirdi.

"VAR OLMA İHTİYACIM ÖLÜM KORKUSUNDAN BÜYÜK"



2022'de The Radical adlı belgesele konu olan Hendricks, daha önce de kendisine yönelik tehditlere değinmişti.



The Guardian'a verdiği demeçte, kendisine koruma tutması tavsiyesinde bulunulduğunu ancak hiçbir zaman saldırılardan korkmadığını ve "var olma ihtiyacının ölme korkusundan daha büyük" olduğunu söylemişti.