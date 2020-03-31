Escobar’ın su aygırları sorun yaratıyor

Medellin yakınlarındaki özel hayvanat bahçesinde farklı hayvanlar besleyen uyuşturucu kaçakçısı Escobar, su aygırlarını da listesinden eksik etmedi ve 1981 yılında ülkeye 4 su aygırı getirdi. Ancak Escobar’ın imparatorluğu çökünce su aygırları bu özel bahçeden firar etti.



Vahşi doğaya uyum sağlayan su aygırlarının sayısı şimdilerde 80’e ulaşmış durumda.



Ancak nehirlerde gezen bu “firari” su aygırları, bitkileri yiyerek ve dışkılarıyla yeni bir eko sistem yaratmaya başladı.



Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, hayvanların nehirlerde oksijen seviyelerine zarar vermeye başladığı anlatıldı. Escobar’ın su aygırları, özellikle dışkılarıyla su kaynaklarına zarar veriyor.



Kolombiya nehirleri bu canlıya daha önce ev sahipliği yapmıyordu, dolayısıyla sistem su aygırlarına yabancı.



Turistlerin de ilgisini çeken su aygırlarına şimdilik müdahale düşünülmüyor, fakat sayıları daha da artarsa yarattıkları imparatorluğun sonu Escobar gibi olabilir.