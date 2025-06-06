Escobar’ın pilotu 20 milyon dolar maaşlı işini anlattı: "Önce teklifi reddetmiştim"

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın “kokain pilotlarından” Tirso ‘TJ’ Dominguez, yeni bir podcast yayınında Escobar için çalışmanın nasıl bir şey olduğunu, yakalanma ve hapse girme sürecini anlattı. Dominguez, uyuşturucu baronunun kendisine uçak dolusu kokain taşıması karşılığında ayda 20 milyon dolar maaş verdiğini söyledi.



DAHA ÖNCE ESCOBAR'IN RAKİBİ İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ



The Guardian gazetesinin haberine göre, sonunda Escobar’ın “favori” pilotu haline gelecek olan Dominguez, Escobar’ın teklifini en başta reddettiğini anlattı. Kolombiyalı uyuşturucu baronunun rakibi için ayda 4 milyon dolar maaşla çalışan Dominguez, 1988 yılında Florida’daki malikanesinde gözaltında alındığından bu yana verdiği ilk röportaj olduğu düşünülen yayında, daha sonra Escobar ile çalışma konusunda fikrini değiştirdiğini belirtti.



Escobar’ın kendisine o zaman kazandığının dört kat fazlasını teklif ettiğini anlatan adam, “30 Lamborghini marka aracım vardı, iyi giyiniyordum” diye konuştu.



PARASIZ KALDI, UÇAK KULLANMAYI ÖĞRENDİ



Sekiz bölümlük “Cocaine Air” isimli podcast yayınında açıklamalarda bulunan Dominguez, “Bana o gün giymeye kadar verdiğim gömleğin rengine uygun araba getirirlerdi” ifadelerini kullandı.



Uyuşturucu kaçakçılığı ve para aklama suçlarından 12 yıldan uzun süre hapiste kalan Dominguez, podcast yayınında Johnathan Walton’a verdiği demeçte, uyuşturucu kaçakçılığına 1970’li yılların sonunda, Floridalı bir emlakçı olan babasının ani ölümünün ardından “bulaştığını” söyledi. O dönemde 20 yaşında olduğunu belirten Dominguez, babasının ölmeden önce Haiti’de kurmaya çalıştığı şeker fabrikası için para bulmakta zorlandığını, bunun üzerine başka bir yola girdiğini anlattı. Buna göre, Dominguez, Bahamalardan ve Kolombiya’dan ABD’ye esrar yasadışı yollardan esrar sokmaya çalışan uyuşturucu tacirlerinden para kazanmak için uçak kullanmayı öğrenmişti.



ÜCRETİ ESCOBAR’A DA FAZLA GELMEYE BAŞLADI



Dominguez’in anlattığına göre, 800 bin dolar değerinde esrarı yanlış bir kaçakçılık botunun üzerine bırakmasının ardından başı belaya girmiş, o da borcunu ödeyebilmek için kokain taşıma işine başlamıştı. “Kokain işine girmeyi hiç istemedim çünkü kokain (kaçakçıları) kötü adamlardı, tüm bu cinayetleri onlar işliyordu” diyen Dominguez, güvenilir biri olmasının zaman içinde Escobar’ın dikkatini çektiğini kaydetti.



“Escobar’ın kendisi için bir şey ifade etmediğini” savunan adam, Kolombiyalı uyuşturucu baronunun kendisine uçuş başına 5 milyon dolar olmak üzere ayda 20 milyon dolar maaş teklif ettiğini belirtti. Dominguez, bunun üzerine Escobar için çalışmaya başladı. Fakat bu ücret zamanla Escobar için de çok yüksek bir hal aldı. Escobar da bunun üzerine Dominguez’e kokainle ödeme yapmaya başladı. Bu da onu kokain kaçakçısıyken kokain taciri haline getirdi.



“TOPLUMA OLAN BORCUMU ÖDEDİM”



Dominguez'in o dönemde, bir malikanesi, cep telefonlarının 5 bin dolara satıldığı bir dönemde cep telefonu satan bir firması, özel bir uçağı, tekne işletmesi ve “egzotik araç” bayisi bulunuyordu.



Fakat tüm bunlar Nisan 1988’de son buldu. Silahlı ve helikopterli federal yetkililer, malikanesine baskın yaparak Dominguez’i gözaltına aldı. Dominguez ve beraberindeki 12 kişiye, Temmuz 1984 - Aralık 1985 tarihleri arasında Florida’nın güneyine 5 biner tondan fazla kokain ve esrar sokma suçlaması yöneltildi. ABD’li yetkililere göre, Dominguez’in bölgedeki diğer işletmeleri, milyonlarca dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı işi için “paravan” durumundaydı.

Dominguez, 1991’de, Escobar öldürülmeden iki sene kadar önce kokain ve esrar dağıtımında dahlinin olduğunu ve para akladığını kabul etti. Escobar’ın pilotu, 2 senesi tecritte olmak üzere 13 senesini hapishanede geçirdi.



Bugün 73 yaşında olan Dominguez, podcast yayınında yaptığı açıklamada, “topluma olan borcunu ödediğini düşündüğünü” ve meşru bir girişimci olmak istediğini anlattı.

