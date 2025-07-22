Eşek arısı saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk öldü
Tayland’da arkadaşlarıyla oyun oynarken eşek arılarının saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, cumartesi günü Nakhon Ratchasima bölgesinde meydana geldi. Eski bir pirinç değirmeninin yakınında bisiklet süren Narathip ve arkadaşları, bir anda arıların saldırısına uğradı. Diğer çocuklar kaçmayı başarırken, Narathip bisikletinden düşerek arıların hedefi oldu.
Olay yerine koşan babası, oğlunu kurtarabilmek için arıların arasına dalsa da başarılı olamadı. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldıktan 6 saat sonra hayatını kaybetti.
Doktorlar, Narathip’in şiddetli bir alerjik reaksiyon geçirdiğini, bu durumun ise kalp atış hızında artış ve akut böbrek yetmezliğine yol açtığını belirtti.
Oğlunu korumaya çalışırken arı saldırısına uğrayan babanın da hastanede yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi.
Olayın ardından bölgedeki arı yuvaları imha edildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şimdiye kadar dört yuvanın temizlendiği bildirildi. Vatandaşlardan evlerini, çevredeki ağaçları ve elektrik direklerini dikkatle kontrol etmeleri de rica edildi.
Eşek arısı sokmaları, özellikle alerjisi olan bireylerde ölümcül olabiliyor. Anafilaktik şok olarak bilinen bu tepkinin, solunum yollarında şişme ve kalp durmasına yol açabildiği belirtiliyor.
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