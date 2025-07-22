Eşek arısı saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk öldü

Olay, cumartesi günü Nakhon Ratchasima bölgesinde meydana geldi. Eski bir pirinç değirmeninin yakınında bisiklet süren Narathip ve arkadaşları, bir anda arıların saldırısına uğradı. Diğer çocuklar kaçmayı başarırken, Narathip bisikletinden düşerek arıların hedefi oldu.



Olay yerine koşan babası, oğlunu kurtarabilmek için arıların arasına dalsa da başarılı olamadı. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldıktan 6 saat sonra hayatını kaybetti.

Doktorlar, Narathip’in şiddetli bir alerjik reaksiyon geçirdiğini, bu durumun ise kalp atış hızında artış ve akut böbrek yetmezliğine yol açtığını belirtti.

Oğlunu korumaya çalışırken arı saldırısına uğrayan babanın da hastanede yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi.