"Eşi benzeri görülmemiş" demir yolu sabotajında Rusya bağlantısı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, hafta sonu meydana gelen demir yolu sabotajının, Rus istihbaratıyla bağlantılı iki Ukraynalı tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Başbakan, saldırıyı düzenleyen kişilerin Belarus'a kaçtıklarını belirtti.

Tusk dün yaptığı açıklamada, Polonya'nın Ukrayna'ya uzanan Varşova-Lublin demir yolu hattında hasara yol açan patlamanın büyük bir sabotaj olduğunu söylemiş, sorumluları yakalama sözü vermişti. Polonya'nın Özel Hizmetler Bakanlığı sözcüsü ise son bulgular doğrultusunda sabotajın arkasında Rus istihbaratının olduğuna inandıklarını belirtmişti.

Eylemin, Polonya devleti ile sivillerinin güvenliğini doğrudan hedef alan "eşi benzeri görülmemiş" bir sabotaj olduğunu vurgulayan Tusk, söz konusu demir yolu hattının Ukrayna’ya yardım ulaştırılması açısından hayati önem taşıdığını da belirtmişti.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise X’ten yaptığı paylaşımda, Ukrayna sınırına uzanan 120 kilometrelik demiryolu hattının ordu tarafından denetlediğini bildirdi.

MAKİNİST FARK ETTİ

Polonya ulusal medyasında yer alan haberlere göre, dün yerel saatle 07.00 civarında Varşova ile Lublin arasındaki demir yolu hattında sefer yapan trenin makinisti rayda bir hasar fark ederek durumu merkeze bildirdi.

Bu gelişme üzerine yolcular ile tren personeli tahliye edildi ve söz konusu hat üzerindeki trafik durduruldu.