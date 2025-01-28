Eşi paylaştı, baron yakalandı:  Hapse götüren tatil fotoğrafları

Kosta Rika Hukuki Soruşturma Ajansı Direktörü Randall Zuniga, Grijalba'nın yakalanmasını,Kosta Rika'da bulunan Limon kenti merkezli uluslararası uyuşturucu çetesine vurulan büyük bir darbe olarak nitelendirdi. Limon üzerinden ABD'ye kokain sokan Grijalba'nın, daha önce Kosta Rika'da iki kez suikast girişiminden kurtulduğu biliniyor.

TATİL FOTOĞRAFLARI ELE VERDİ



Grijalba'nın yakalanmasındaki en kritik unsur, eşi Estefania McDonald Rodriguez'in sosyal medya paylaşımları oldu. 32 yaşındaki Rodriguez'in Paris, Roma, Venedik ve Japonya gibi dünyaca ünlü turistik noktalardan paylaştığı tatil fotoğrafları, DEA ajanlarının çiftin izini sürmesine olanak tanıdı.



Eyfel Kulesi ve Trevi Çeşmesi önünde çekilen kareler, Grijalba'nın sonunu hazırlayan adımlar oldu.



KRİTİK ZAMANLAMA



Çiftin yeni yılı aileleriyle birlikte Birleşik Krallık'ta kutlama planı, DEA'ya zamanlama avantajı sağladı. Eğer Grijalba, Kosta Rika'ya dönseydi, ülke yasaları gereği ABD'ye iade edilmesi mümkün olmayacaktı. Ancak uluslararası yakalama kararı ve sosyal medya üzerinden elde edilen verilerle operasyon başarıyla sonuçlandı.

