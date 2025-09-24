Eşi tarafından 9 kurşunla katledildi: 2 ay önce kocası hakkında suç duyurusunda bulunmuş

KORKUTELİ'DE YAKALANDI



Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen cinayet büro amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, Temirhanoğulları ve İnal'ı saklandıkları yerde, suç aleti tabancayla yakaladı. Savaş Temirhanoğulları ile kaçmasına yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Fikret İnal tutuklandı.



SİLAHLI TEHDİT VE HAKARET SUÇUNDAN DA CEZA TALEBİ



Temirhanoğulları'nın 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme', İnal'ın ise 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım ve yataklık' suçlamasıyla yargılandığı davanın 6'ncı duruşması, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan görülen dava ile Fadim Temirhanoğulları'nın geçen yıl temmuz ayında silahlı tehdit ve hakaret suçlamasıyla Savaş Temirhanoğulları hakkındaki suç duyurusu sonrası 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava birleştirildi. Birleştirilen dava dosyasına ilişkin mütalaayı açıklayan savcı, sanık Temirhanoğulları'nın silahlı tehdit ve hakaret suçundan da cezalandırılmasını talep etti.



SANIK: OLAY ANINI HATIRLAMIYORUM



Savaş Temirhanoğulları, mahkeme başkanının bilirkişi raporunda maktulün ‘uzak atış’ olarak değerlendirilen tabancadan çıkan mermiye bağlı öldüğü raporu hakkında görüşü sorulması üzerine “Olay anını hatırlamıyorum. Yakalanma anında polisleri ben karşıladım. Silahı kendim teslim ettim” dedi. Fikret İnal ise ani gelişen olay sırasında kendisinin arada kaldığını ve suçsuz olduğunu söyledi.



Duruşma sırasında adliye koridorundaki sanık ve tanık yakınları arasında tartışma yaşandı. Arbedeyi önleyen polis iki grubu adliyeden çıkardı. Mahkemece 2 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi, duruşma 15 Ekim’e ertelendi.

