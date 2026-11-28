İLK 72 SAATTE ARANACAK KİŞİLER LİSTEDE

Southport kentindeki evinde bilgisayar başına geçen Corrigan, 30 sayfalık bir kılavuz kaleme aldı. 21, 25 ve 30 yaşlarındaki üç çocuğuna hitaben duygusal bir mektupla başlayan metin, aile hayatının tüm idari ve mali haritasını içeriyor.

Belgede bilgisayarların ve tabletlerin şifrelerinden hizmet alınan kurumlara, sağlık tasarruf hesabındaki paranın nasıl tahsil edileceğinden teknenin bakımını üstlenecek emekli Sahil Güvenlik kaptanı arkadaşının iletişim bilgilerine kadar her ayrıntı yer alıyor.

Kılavuzda ayrıca vefatın ardından ilk 72 saat içinde aranması gereken Katolik rahip, avukat, kilise, cenaze evi ve iş yeri temsilcilerinin bilgileri mevcut.

Cenaze ilanı yazarken zorlanan Corrigan, çocuklarına kolaylık sağlamak amacıyla kendi ölüm ilanının taslağını bile bu dosyaya ekledi.

Dosyayı çocuklarıyla paylaşan Corrigan, bu yöntemin yalnızca geride kalanları korumakla kalmadığını, kendi mal varlığını sadeleştirmesine ve miras planlamasını güncellemesine de yardımcı olduğunu belirtti.