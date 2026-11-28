Eşi vefat edince işler karıştı. Mirasçılar için "ölüm kutusu" geliştirdi
28.11.2026 11:12
Son Güncelleme: 28.11.2026 11:12
ABD'de yaşayan Tim Corrigan, eşinin ani vefatının ardından kendini abonelikler, faturalar ve resmi belgelerden oluşan karmaşık bir labirentin içinde buldu.
ABD 'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan finans denetçisi Tim Corrigan, 58 yaşındaki eşi Christine'in ameliyat öncesinde beklenmedik vefatıyla sarsıldı.
Yıllardır aile içindeki iş bölümü gereği büyük finansal işlemleri kendisi yürütürken eşi ise çöp vergisinden araç sigortasına kadar evin tüm günlük ödemelerini takip ediyordu.
Kaybın ardından yas sürecine giren Corrigan, eşinin hangi faturaları hangi yöntemle ödediğini dahi bilmediğini fark etti.
Wall Street Journal gazetesinin haberine göre bir gün oğlunun araç sigortasının ertesi gün biteceğini söylemesi üzerine eşinin telefon şifresini çocuklarından öğrenerek cihazı incelemeye başlayan Corrigan, geriye dönük bir denetim sürecine girdi.
Evin temizlik randevularından otoyol geçiş kartlarına, iptal edilmesi gereken aboneliklerden dijital hesaplara kadar her ayrıntıyı tek tek çözmek zorunda kaldı.
Yaşadığı bu yorucu deneyim, Corrigan'ı çocukları için bir rehber hazırlamaya yöneltti.
Kılavuzda ayrıca vefatın ardından ilk 72 saat içinde aranması gereken Katolik rahip, avukat, kilise, cenaze evi ve iş yeri temsilcilerinin bilgileri mevcut.
İLK 72 SAATTE ARANACAK KİŞİLER LİSTEDE
Southport kentindeki evinde bilgisayar başına geçen Corrigan, 30 sayfalık bir kılavuz kaleme aldı. 21, 25 ve 30 yaşlarındaki üç çocuğuna hitaben duygusal bir mektupla başlayan metin, aile hayatının tüm idari ve mali haritasını içeriyor.
Belgede bilgisayarların ve tabletlerin şifrelerinden hizmet alınan kurumlara, sağlık tasarruf hesabındaki paranın nasıl tahsil edileceğinden teknenin bakımını üstlenecek emekli Sahil Güvenlik kaptanı arkadaşının iletişim bilgilerine kadar her ayrıntı yer alıyor.
Kılavuzda ayrıca vefatın ardından ilk 72 saat içinde aranması gereken Katolik rahip, avukat, kilise, cenaze evi ve iş yeri temsilcilerinin bilgileri mevcut.
Cenaze ilanı yazarken zorlanan Corrigan, çocuklarına kolaylık sağlamak amacıyla kendi ölüm ilanının taslağını bile bu dosyaya ekledi.
Dosyayı çocuklarıyla paylaşan Corrigan, bu yöntemin yalnızca geride kalanları korumakla kalmadığını, kendi mal varlığını sadeleştirmesine ve miras planlamasını güncellemesine de yardımcı olduğunu belirtti.
ABD'de bu ihtiyacı karşılamak üzere "Nokbox", "Family Folder" ve "Buried In Work" gibi girişimler fiziki ve dijital "ölüm kutusu" organizatörleri sunuyor.
"ÖLÜM KUTUSU" SEKTÖRÜ BÜYÜYOR
Uzmanlar, vasiyetname hazırlamanın tek başına yeterli olmadığını, belgelerin ve bilgilerin nerede bulunduğunu gösteren pratik bir rehber bırakılmadığı takdirde mirasçıların büyük bir karmaşayla baş başa kaldığını vurguluyor.
ABD'de bu ihtiyacı karşılamak üzere "Nokbox", "Family Folder" ve "Buried In Work" gibi girişimler fiziki ve dijital "ölüm kutusu" organizatörleri sunuyor.
Benzer bir tecrübeyi aktaran emekli muhasebe müdürü Coral Mitchell de babasının vefat etmeden önce hazırladığı rehber sayesinde haksız yere kesilmek istenen emekli maaşını beş yıl boyunca annesi adına alabildiğini ve evin teknik detaylarını zorlanmadan çözebildiğini ifade etti.
Corrigan ise İspanya seyahati dönüşünde kılavuzuna yeni avukatının bilgilerini ekleyerek dosyasını sürekli güncel tuttuğunu belirterek "Eski iletişim bilgileri, hiç bilgi olmamasıyla aynıdır" değerlendirmesini yaptı.