Eşi yardım istedi, boynundaki 9 kiloluk zincirle MR odasına girdi: ABD'li adam hayatını kaybetti

ABD’nin New York kentinde boynundaki zincir ile MR (Manyetik rezonans görüntüleme) odasına giren 61 yaşındaki adam, MR aletinin içine çekilerek ağır yaralandıktan günler sonra, 19 Temmuz Cuma günü hayatını kaybetti.

Keith McAllister’ın boynunda, odaya girdiği sırada 9 kilogram ağırlığındaki bir zincirin olduğu ortaya çıktı. Ölen adamın eşi Adrienne Jones-McAllister, ABD basınına yaptığı açıklamada, eşinin bu zinciri egzersiz amaçlı kullandığını anlattı.



Sky News haber sitesinin aktardığına göre, Keith McAllister, eşinin dizine MR çekildiği sırada işlemin yapıldığı odaya girdi. Olay, Nassau Open MRI isimli klinikte meydana geldi. MR makinesinin güçlü manyetik gücü, adamı boynundaki geniş egzersiz zinciri ile birlikte kendine doğru çekti.



ODAYA EŞİ ÇAĞIRMIŞ

Adrienne Jones-McAllister, eşini MR çekiminin yapıldığı odaya kendisinin çağırdığını anlattı. McAllister, kendisine yardım etmesi için eşini çağırdığını belirterek, “Keith’e seslendim, gelip kalkmama yardım etmesini söyledim” dedi.



Eşinin ağırlık çalışmak için kullandığı zincir ile birlikte odaya girdiğini anlatan McAllister, “Makinenin onu kapıp içine çektiğini gördüm” dedi. Yaşananları anlatırken gözyaşları içinde kalan kadın, “Öldü, kayboldu, kollarımda öylece kaldı” diye konuştu.



“BİR DİZİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ”



Jones-McAllister, eşinin MR makinesinden kurtarıldıktan sonra bir dizi kalp krizi geçirdiğini de anlattı. 61 yaşındaki adam, sonrasında hayatını kaybetti.



MR cihazları, detaylı anatomik görüntüler sağlayabilmek için mıknatıslar ve radyo frekans akımları kullanıyor.



ABD Ulusal Biyomedikal Görüntüleme ve Biyomühendislik Enstitüsü’nün verdiği bilgilere göre, MR makinesinin manyetik gücü o kadar yüksek ki tekerlekli bir sandalyeyi odanın diğer tarafından kendisine doğru çekebiliyor.



Hastalara da bu cihazlara girmeden önce üzerlerindeki metal nesneleri çıkarmaları söyleniyor. Vücudunda implant olan kişilerin de MR çektirmemesi belirtiliyor.



Yaşanan son olaya ilişkin ABD basınına yansıyan ilk haberlerde, boynunda büyük bir zincir olan adamın MR makinesi çalıştığı sırada izin almadan odaya girdiği, bunun üzerine cihaza çekilerek ağır yaralandığı ifade edilmişti.