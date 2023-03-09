Eşini kucağına alıp feribottan denize attı

Endonezya’da seyir halindeki feribotta bir kişi, eşini kucağına alarak korkuluklardan denize attı. O anlar güvenlik kamerasıyla görüntülenirken, korkuluklara tutunmayı başaran kadın, yolcular tarafından kurtarıldı.

Eşini kucağına alıp feribottan denize attı

’da Java ve Sumatra adalarının arasındaki Sundra Boğazı'nda seyir halindeki bir feribotta korku dolu anlar yaşandı.

Güvenlik kamerasıyla kaydedilen olayda, feribottaki bir kadın güvertedeki koltuğa oturmak için çantasını çıkarırken, bu sırada arkasından gelen eşi, kadını birden kucağına alıp korkulukların üzerinden denize attı.

Olayı gören diğer yolcular hemen kadının yardımına koştu. Kadın korkuluğa tutunarak suya düşmekten kurtulurken, diğer yolcular tarafından çekilerek güverteye çıkarıldı.

Olayın ardından polisten yapılan açıklamada, adamın psikiyatrik tedavi gördüğü belirtildi.

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