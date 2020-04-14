Eşini öldüren ABD'li koca corona virüs süsü verdi

ABD, Florida'nın Jupiter kentinde yaşanan cinayeti konuşuyor. Eşini öldürmekle suçlanan David Anthony, eşi Gretchen’ın (51) corona virüsten öldüğünü iddia ederken, yapılan soruşturmada ölüm nedeninin cinayet olduğu ortaya çıktı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP, CORONA SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTI



Gretchen’in arkadaşları, kadından gelen tutarsız mesajlardan şüphelenince polise başvurdu. Gretchen, Anthony’nin arkadaşlarına gönderdiği “corona virüs olduğunu belirten” yazılı mesajları inceleyen polis, kadının herhangi bir sağlık kuruluşunda kaydının bulanmadığını ortaya çıkardı.

Soruşturma başlatan polis, bahsi geçen yazılı mesajları incelemesinin ardından mesajların kadının kocası David tarafından gönderildiğini belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, olayın corona virüs salgını ölümünden olmadığını ve eşi tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Eşini öldürmekle suçlanan katil zanlısı David Anthony ise New Mexico’da gözaltında tutuluyor.