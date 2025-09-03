Eşini “teni koyu olduğu için" yakarak öldürdü: İdam edilecek

Hindistan’da bir adam, ten rengini fazla koyu bulduğu için eşini diri diri yakarak öldürdüdüğü gerekçesiyle idam cezası aldı.



Mahkeme, sanığın eşine sürekli “siyah” diye seslendiğini, cinayetin ise “insanlığın vicdanını sarsan en nadir vakalardan” biri olduğunu belirtti.



Hakim Rahul Choudhary, kararında olayın “sağlıklı ve medeni bir toplumda akla dahi getirilemeyecek bir insanlık suçu” olduğunu vurguladı.



"TEN RENGİ AÇAN İLAÇ" YALANI



Lakshmi isimli talihsiz kadın, ölümünden önce polise ve sağlık görevlilerine verdiği ifadelerde, eşinin sürekli ten rengini hedef alarak kendisini aşağıladığını söyledi.



Cinayet gecesi ise kocası Kishandas elinde kahverengi bir sıvı bulunan plastik şişeyle geldi, bunun "ten rengini açacak" bir ilaç olduğunu söyledi.



Sanık, bu sıvıyı kadının üzerine sürdükten sonra tütsü çubuğuyla ateşe verdi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Lakshmi, ağır yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti.



TARİHİ KARAR



Savcı Dinesh Paliwal, verilen kararı “tarihi” olarak nitelendirerek “Topluma ders niteliğinde olacak” dedi.



Sanığın avukatı, “Müvekkilim masum, ölüm bir kazaydı. Delil yok, suçlama asılsız” diyerek karara itiraz edeceklerini açıkladı.



HİNDİSTAN'DA KADIN CİNAYETLERİ



Hindistan’da halen ciddi bir sorun olan ten rengine dayalı ayrımcılık, köklü kast sistemine bağlanıyor. Açık tenli üst kastlara ayrıcalık tanınırken, koyu tenli kadınlar sıkça zorbalık ve aşağılamaya maruz kalıyor. Ülkede milyarlarca dolarlık cilt beyazlatıcı ürün pazarı bulunuyor.



Kadınlara yönelik şiddet de ülkede yaygın. Hindistan’daki her üç kadından biri hayatında en az bir kez partner şiddetine maruz kalıyor.