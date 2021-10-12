Eşini uyurken kobrayla öldürdü

Hindistan’ın güney Kerala bölgesinde P. Sooraj (27), eşi Uthra’yı (25) uyurken üzerine zehirli kobra yılanı atarak öldürdü. Daha önce de Russel engereği olarak bilinen bir yılana eşini ısırtmayı denemiş ancak kadın kurtulmayı başarmıştı.



Mahkeme tarafından suçlu bulunan Sooraj’ın nadir görülen bir yöntemi kullanması nedeniyle idam cezasına çarptırılması istendi.



Öldürülen kadının ailesi, damatlarının düşük maaş aldığını ve kızlarını öldürüp mal varlığını üzerine geçirdikten sonra başka bir kadınla evlenmeyi planladığını iddia etti.



DAHA ÖNCE DE DENEMİŞ



Yürütülen soruşturmanın ardından daha önce de, Mart 2020’de Sooraj’ın bir engerek yılanı alıp eşini ısırmasını sağladığı fakat kadının hayatta kaldığı öğrenildi.



Sooraj’ın bu son denemesinde başka bir satıcıdan zehirli bir Hint kobrasını bin 300 dolara (yaklaşık 11 bin 700 TL) aldığı ve kadın uyurken üzerine fırlattığı öğrenildi. Gece yarısına kadar eşinin yanında kalan adam, sabah işe gitmek için evden ayrılırken, kadının cansız bedeni ise yanında bir kobrayla ailesi tarafından yatağında bulundu.



Bölgede 15 yıldır yılan ısırmasına rastlanmadığını söyleyen adli makamlar, eşini öldüren adamın en ufak bir pişmanlık göstermediği ve en yüksek cezaya çarptırılması gerektiğini belirtti.