Esir düşmüştü: Kuzey Kore askeri "baş düşmana" sığınmak istiyor

Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalar sırasında Ukrayna tarafından esir alınan 2 Kuzey Koreli askerden biri, Güney Kore meydasına konuştu.

Adı açıklanmayan ve esir kampında tutulan "Ri" soy isimli asker, Kuzey Kore güçlerinin cepheye nasıl gönderildiğinden savaştaki zorluklara kadar bir çok konuda çarpıcı bilgiler verdi.

Ri, 10 Ekim'de Kuzey Kore’den ayrıldıklarını ifade ederek, "Bana oraya eğitim için öğrenci olarak gittiğim söylendi. Çatışmaya katılacağımı bilmiyordum" dedi.



"SAVAŞACAĞIMIZI KURSK'TA ÖĞRENDİK"

Rusya'nın Vladivostok şehrinde eğitim aldıktan sonra aralık ayı ortasında Kursk bölgesine gönderildiklerini söyleyen Ri, "Savaşacağınızı ilk ne zaman öğrendiniz?" sorusuna, "Kursk bölgesine vardığımızda bir kamp alanına yerleştirildik. O zaman bilgilendirildik" cevabını verdi.

Güney Kore askerlerine karşı savaşacağını düşündüğünü belirten Ri, "Kuzey Kore Devlet Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna ordusunun insansız hava aracı pilotlarının hepsinin Güney Kore askeri olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.



"ÇEVİRİ UYGULAMALARIYLA İLETİŞİM KURDUK"

Kendisi ile birlikte 2 bin 500 Kuzey Kore askerinin Kursk’a gönderildiği bilgisini paylaşan Ri, cephe hattında Rusya askerleri ile nasıl iletişim kurduklarına da değindi.

Alt rütbeli askerler arasında çok az etkileşim olduğunu vurgulayan Ri, "Her şey üst düzeyler askerler tarafından hallediliyordu. Mühimmat, erzak, giyim gibi. Kuzey Kore ve Rusya askerleri arasında çok fazla doğrudan iletişim yoktu" dedi.

Gerekli olması durumunda iletişim için teknolojiden yararlandıklarını belirten Ri, "Akıllı telefon çeviri uygulamalarını kullandık. Bu, bir çeviri uygulamasını ilk kullanışımdı. Daha önce hiç yabancılarla etkileşime girmemiştim" şeklinde konuştu.



"GÜNEY KORE'YE GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Yaklaşık 10 yıldır ailesini görmediğini belirten Ri, "Gelecek ile ilgili planın ne sorusuna ise", "Aklımda çok şey var" cevabını verdi.

Güney Kore’ye iltica etmek istediğini söyleyen Ri, "Kararımı yüzde 80 oranında verdim. Her şeyden önce sığınma talebinde bulunacağım. Güney Kore’ye gitmeyi düşünüyorum. Sığınma başvurusunda bulunursam beni kabul ederler mi?" ifadelerini kullandı.