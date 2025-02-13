Esir takası Cumartesi yapılacak mı? İsrail basınına göre kriz çözülme yolunda
İsrail basını, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının devamında ortaya çıkan krizin çözülme yolunda olduğunu bildirdi. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Hamas'a yönelik tehditler ise devam ediyor. Arabulucu ülkeler ise ateşkesin bozulmaması için müzakerelerini yoğunlaştırdı.
İsrail basınından Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, "Hamas’ın esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını duyurmasının ardından esir takası anlaşmasında patlak veren kriz çözülme yolunda görünüyor." ifadelerine yer verildi.
"Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakacağının tahmin edildiği" ifade edilen haberde 16 Şubat Cumartesi günü 3 İsrailli esirin serbest bırakılmasının beklendiği belirtildi.
Gazete, adı paylaşılmayan İsrailli yetkilinin "İsrail ve Hamas'ın, anlaşmanın ilk aşamasının sonuna kadar başarılı olmasını istediğini ve Hamas'ın, anlaşmayı sürdürmeye hazır olduğuna dair mesajlar gönderdiğini" aktardı.
İsrailli yetkilinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a cumartesi günü tüm tutukluları serbest bırakmaması halinde "cehennemin kapılarını" açacağı tehdidinin "İsrail'i ikileme soktuğunu" ifade ettiği kaydedildi.
İsrailli Kanal 12 televizyonunun haberinde ise çeşitli uluslararası kuruluşların bugün Gazze Şeridi'ne yakıt ve tıbbi ekipman yardımı getirmesinin beklendiğini bildirdi.
Kanal 12'nin haberinde esir değişim anlaşmasının tamamlanabileceğine işaret edildi.
ATEŞKES MÜZAKERELERİ DEVAM ETTİ
Mısır ve Katarlı yetkililerse ateşkesin bozulmaması için Hamas ve İsraille mekik diplomasisi yürütüyor. Arabulucular iki tarafa da ateşkes adına baskıyı artırdı. Aynı zamanda Trump yönetimiyle de dirsek teması var.
İsrail basınına göre, Hamas heyeti dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.
Associated Press haber ajansına konuşan bir Mısırlı yetkili, iki tarafın anlaşmaya yakın olduğunu aktardı. Habere göre İsrail Gazze Şeridi'ne daha fazla çadır, sığına ve ekipman girişine izin vermeyi taahhüt etti.
HAMAS'TAN ESİR TAKASINI ASKIYA ALMA KARARI
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.
Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.
TRUMP'TAN CUMARTESİ TEHDİDİ
ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.
NETANYAHU: ATEŞKES BİTECEK, ÇATIŞMALAR BAŞLAYACAK
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.
Benzer tehdit İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'tan da geldi. "Trump'ın söz verdiği gibi rehineler bırakılmazsa Cehennemin Kapıları açılacak" ifadesini kullandı.
İSRAİL MEDYASINA GÖRE BIRAKILACAK REHİNE SAYISININ ARTMASI İSTENECEK
İsrail Kanal 12 televizyonu da Tel Aviv'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacak İsrailli rehine sayısının genişletilmesini isteyeceğini öne sürdü.
ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.
Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.
Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor.
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