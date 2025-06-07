Esir takası yapılacak mı? Rusya ve Ukrayna'dan karşılıklı açıklamalar

Rusya ve Ukrayna, 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da düzenlenen ikinci tur görüşmelerde en genç ve en ağır yaralılar olmak üzere daha fazla esir takası yapılması ve 12 bin askerin naaşlarının teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.



Henüz gerçekleşmeyen takasla ilgili iki cepheden de açıklamalar geldi.

RUSYA: UKRAYNA TAKASI BEKLENMEDİK ŞEKİLDE ERTELEDİ

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky, İstanbul'da gerçekleştirilen Ukrayna müzakerelerine dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.



Müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Medinsky, "Rus tarafı İstanbul anlaşmalarına tam uyum içinde 6 Haziran'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 6 binden fazla askerin cenazesinin Ukrayna'ya gönderilmesi, ayrıca yaralı ve ağır hasta savaş esirleri ile 25 yaş altı savaş esirlerinin takası için çalışmaları başlattı. Bin 212 Ukrayna askerlerinin cenazesi, soğutmalı kamyonlarla takas alanına ulaştı. Geri kalanlar da yolda. Ayrıca takasın başlatılması amacıyla yaralı, ağır hasta ve genç kategorilerindeki 640 savaş esirinin yer aldığı ilk liste Ukrayna'ya teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı irtibat grubunun Ukrayna sınırında olduğunu belirten Medinsky, "Ancak Ukrayna tarafı, cenazelerin kabulü ve esir takasını beklenmedik şekilde belirsiz bir süreyle erteledi. Ukrayna grubu nedense takas alanına bile gelmedi. Sundukları gerekçeler farklı ve oldukça tuhaf. Kiev'i takvime ve varılan tüm anlaşmalara sıkı sıkıya uymaya ve takasa derhal başlama çağrısında bulunuyoruz. Anlaştığımız gibi her iki taraftan bin 200 askere ülkelerine dönme fırsatı verilsin." dedi.

UKRAYNA: RUS TARAFI, ANLAŞMAYA UYMAYAN LİSTELER SUNDU

Medinsky'nin açıklamasına Kiev'den tepki geldi. Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna, esir takasına ilişkin İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırılan açıkça tanımlanmış kategorilere göre oluşturulmuş değişim listesini sundu. Rus tarafı, kararlaştırılan yaklaşıma uymayan farklı listeler sundu. Ukrayna cevabını verdi ve şu anda Rus tarafından bir sonraki adım bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.



Cenazelerin kabulü konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Tarih üzerinde anlaşmaya varılmadı. Rus tarafı, anlaşmaya varılan süreci takip etmek yerine tek taraflı eylemlere başvurdu. Ne yazık ki yapıcı bir diyalog yerine bir kez daha manipülasyon ve hassas insani konuları kullanma girişimleriyle karşı karşıyayız. Gerçek bir sonuçla ilgileniyoruz, esirlerimizin ve cenazelerin geri dönmesi. Bunun için mutabık kalınan çerçevede çalışmaya hazırız." denildi.