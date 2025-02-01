Esir takasında dördüncü tur: 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kaldı

İsrail ile Hamas arasında esir takasının dördüncü turu kapsamında 3 İsrailli sivil rehine Kızılhaç yetkililerine teslim edildi. Teslim edilen 3 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest kaldı.

Serbest bırakılan rehineler İsrail ordusu tarafından teslim alınırken, Filistinli mahkumları taşıyan otobüsler Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaştı.

İSRAİL SALIVERECEĞİ MAHKUM SAYISINI 2 KATINA ÇIKARDI

İlk bilgilere göre 3 sivil rehineye karşılık 90 Filistinli mahkum bırakılacaktı. Ancak İsrail salıvereceği mahkum sayısını 2 katına çıkardı. Aslında anlaşma kapsamında her bir sivil İsrailli rehine için 30 Filistinli mahkum, her bir İsrail askeri için de 50 Filistinlinin serbest bırakılması öngörülüyordu.

HAMAS 183 FİLİSTİNLİNİN İSİMLERİNİ YAYINLADI

Hamas, serbest bırakılması planlanan 183 Filistinlinin isimlerini yayımladı. Bunlardan 7'sinin Filistin dışına gönderileceği bildirildi.

Hamas'ın serbest bırakacağı 3 rehinenin bilgisi de İsrail tarafına iletildi. Rehinelerden birinin ABD vatandaşlığı da bulunuyor.