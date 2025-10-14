Esir takasında ikinci aşama: İsrail ve Hamas, cenazeleri teslim etti

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes kapsamında hayatını kaybeden rehine ve mahkûmların cenazelerinin teslim süreci başladı.

Yerel sağlık otoritelerin Reuters'a bildirdiğine göre İsrail tarafından serbest bırakılan 45 Filistinli mahkûmun cansız bedeni Gazze'ye ulaştı. İsrail, 7 Ekim 2023ten beri öldürdüğü yüzlerce Filistinlinin cansız bedenini hâlâ elinde tutuyor.

Diğer yandan Gazze'de tutulan 4 İsrailli rehinenin cansız bedeni de Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edilerek İsrail'e ulaştırıldı. Hamas'ın elinde toplam 24 rehine cenazesinin bulunduğu biliniyordu.



AFP'nin bildirdiğine göre 4 rehinenin tabutları, Tel Aviv'deki Adli Tıp Kurumu'na iletildi.

Cenazelerin teslim alındığını doğrulayan İsrail ordusu, iki rehinenin kimliğinin belirlendiğini açıkladı. Askeri yetkililer, cenazelerden birinin 26 yaşındaki İsrailli Guy Iluz ve 22 yaşındaki Nepalli öğrenci Bipin Joshi olduğunu belirtti. Açıklamada, diğer iki rehinenin isimlerinin ailelerinin talebi üzerine henüz açıklanmadığı da eklendi.



İsrail ordusu, "Hamas'ın anlaşmaya uyması ve ölen tüm rehineleri iade etmek için gerekli adımları atması gerekiyor” dedi.



KIZILHAÇ: UZUN ZAMAN ALACAK



Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), bugün yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden rehinelerin teslim edilmesinin zaman alacağını belirtti. Kızılhaç, Gazze'nin enkazından bedenleri bulmanın zorluğuna dikkat çekti.



ICRC sözcüsü Christian Cardon, “Bu, hayatta olan kişilerin serbest bırakılmasından daha büyük bir zorluk. Bu çok büyük bir zorluk” dedi. Cardon, bunun günler veya haftalar sürebileceğini, cenazelerin belki de bulunamayacağını sözlerine ekledi.



İSRAİL, 55 MİLYON TONLUK ENKAZ YARATTI



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 55 milyon ton enkaz olduğunu ifade etti. İlk temizleme çalışmalarında enkazdan en az üç cansız bedenin çıkarıldığı bildirildi. Bu sayının artması bekleniyor.



REHİNE VE ESİRLERİN DURUMU



Ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak Hamas dün sabah, yaşayan 20 İsrailli rehineyi Gazze'den serbest bırakmıştı. İsrail ise karşılığında hapishanelerde tutulan 1.966 Filistinli esiri salıvermişti.



Filistinli grup Hamas, 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı Operasyonu"nu başlattığında 251 kişiyi rehin alarak Gazze'ye götürmüştü.



Bunların çoğu, daha sonra öldüğü doğrulanan birkaç kişi de dahil olmak üzere, daha önce yapılan iki kısa süreli ateşkes sırasında teslim edildi. Ancak Hamas, son ateşkes yürürlüğe girene kadar 47 rehineyi elinde tutmaya devam etti. 2014 yılında önceki bir çatışmada öldürülen bir İsrail askerinin naaşı da Gazze'de tutuluyordu.

CAN KAYBI 67 BİNİ GEÇTİ



İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan bombardımanları sonucu Gazze Şeridi'nde en az 67 bin 869 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 170 bin 105'e ulaştı. İsrail'in Gazze'de yarattığı enkazda hâlâ binlerce Filistinli'nin cansız bedeninin olduğu belirtiliyor.



Hamas ve İsrail arasında geçtiğimiz cuma günü imzalanan anlaşma sonucu Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi.



Hafta sonu, rehineler ve Filistinli tutuklular serbest bırakıldı. Zorla yerinden edilen Filistinliler de evlerine dönmeye başladı ancak geride enkazla dolu mahalleler buldular.

