Esir krizi çözülüyor: Hamas'tan ateşkese bağlılık açıklaması

Gazze'de silahları susturan anlaşmayı çökme noktasına getiren kriz çözüldü. Hafta başında, ateşkes ve takası içeren anlaşmanın çökeceğine yönelik verilen mesajlar, yerini olumlu bir atmosfere bıraktı. Hamas tarafından anlaşmaya bağlılık açıklaması geldi.



Hamas’tan yapılan açıklamada, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın Gazze anlaşmasındaki boşlukları ortadan kaldırmak için çalıştığı ve engelleri kaldırma taahhüdü verdiği vurgulandı.



Bu doğrultuda, anlaşmanın uygulanmasına devam edileceği belirtildi, "esir değişimi de dahil olmak üzere belirlenen zaman çizelgesine göre" hareket edileceği bildirildi.



İsrail basınına göreyse İsrail, Mısır ve Katar aracılığıyla Hamas'a mesaj gönderdi.

HAMAS ÜÇ REHİNEYİ İADE EDECEK



Hamas'ın cumartesi günü üç rehineyi daha serbest bırakması halinde anlaşmanın devam edeceği iletildi. Hamas hafta başında İsrail'in anlaşmayı ihlal etmesi nedeniyle rehinelerin serbest bırakılmasını askıya aldığını duyurmuştu.



O günden bu yana arabulucu ülkeler, Gazze'deki kırılgan anlaşmayı kurtarmak için zamana karşı yarıştı.



Kahire'de temaslarda bulunan Hamas heyeti, Mısır ve Katar'daki müzakere dosyasından sorumlu yetkililerle ve anlaşmanın tüm yönlerinin uygulanmasını takip eden arabulucuların teknik ekipleriyle toplantılar yaptı.

İSRAİL VE ABD'DEN TEHDİT



İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ndense bu süreçte Hamas'a yönelik tehdit geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi gününe kadar süre tanırken; İsrail Savunma Bakanı da "Rehineler bırakılmazsa Cehennem'in Kapıları açılacak" dedi.



Anlaşmanın şimdiye kadar 5 tur süren ilk aşamasında Hamas'ın elindeki 16 İsrailli ve beş Taylandlı rehine serbest bırakıldı.



Karşılığında aralarında ömür boyu hapis cezası almış olanlar da dahil 766 Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuştu.



Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında toplam 33 İsrailli rehine karşılığında,, bin 900 Filistinli mahkumun özgürlüğüne kavuşması öngörülüyor.