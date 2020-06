Eski AB Bakanı Volkan Bozkır, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na seçildi

Son dakika haberi! BM Genel Kurulunda yapılan seçimde, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle üye ülkelerin temsilcileri salona kendilerine ayrılan saat diliminde tek tek alındı ve oylarını kullandı. Oylama yerel saat ile 09.00'da başladı ve 13.00'te bitti.



193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunda 192 üye ülke oy kullandı. Venezuela, BM'ye üye ülkelerin ödemek zorunda olduğu finansal katkı borcunu ödeyemediği için oy hakkını kaybetti ve bu seçimde oy kullanamadı.



BM Genel Kurul Başkanlığı için tek aday gösterilen Bozkır, 178 ülkenin desteğini aldı ve BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına getirildi.



3 oy geçersiz sayılırken, 11 ülke de çekimser oy kullandı.



Bozkır, Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim oldu.



Bozkır, 15 Eylül'de görevi BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande'den devralacak ve 2021 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek.



BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetiyor ve Kurulun işleyişini düzenliyor. Genel Kurul ayrıca her yıl BM'nin bütçesini belirliyor ve kontrol ediyor.



BM Genel Kurulunda, uluslararası toplumun genel düşüncesini yansıtan kararlar alınıyor.



Dünya liderleri, her yıl eylül ayı ortalarında BM Genel Merkezi'nin bulunduğu New York'ta BM Genel Kurulu genel görüşmeleri için bir araya gelerek küresel sorunlara diplomatik çözüm arama ve ülkelerinin politikalarını anlatma imkanı buluyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: BM SİSTEMİNDEKİ BU EN ÜST DÜZEYLİ GÖREVİ ÜSTLENECEKTİR



Dışişleri Bakanlığı, eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı seçildiğini ve BM tarihinde ilk defa bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının BM sistemindeki bu en üst düzeyli görevi üstleneceğini bildirdi.



Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Bozkır'ın, oylamaya katılan ülkelerin ezici çoğunluğunun tam desteğini alarak BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine getirildiği belirtildi.



Açıklamada, Bozkır'ın bir yıl boyunca yürüteceği görevi 15 Eylül 2020'de devralmasının öngörüldüğü belirtilerek, "BM tarihinde ilk defa bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, BM sistemindeki bu en üst düzeyli görevi üstlenecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.



Türkiye'nin, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine adaylığını 2014 yılında açıkladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl 17 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap ettiği konuşmasında, Türkiye'nin Büyükelçi Bozkır'ı aday gösterdiğini tüm dünya kamuoyuna duyurduğu hatırlatılan açıklamada, Bozkır'ın, seçim sürecine tek aday olarak katıldığı da vurgulandı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"BM Genel Kurulu, BM üyesi tüm ülkelerin eşit biçimde temsil edildiği, bu bakımdan uluslararası toplumun sesi ve vicdanı olma özelliği taşıyan en önemli karar organıdır. BM Genel Kurulu'nun sorumluluklarını etkin ve kararlı biçimde yerine getirmesi, BM'nin görevleri açısından kilit niteliğindedir.



Genel Kurul Başkanı, tüm bu süreçte liderlik görevi üstlenmekte, çok taraflılığı ve iş birliğini ön plana çıkaran bir bakış açısıyla, BM üyesi ülkelerin küresel sorunlara ve bunların çözüm yollarına dair kararlar almasında uzlaştırıcı bir rol oynamaktadır. Büyükelçi Bozkır'ın, Genel Kurul Başkanlığı görevini, BM teşkilatının kuruluşunun 75. yıl dönümünde ve BM sisteminin Kovid-19 salgınına karşı etkin mücadele yöntemleri aradığı zorlu bir dönemde üstlenecek olması ayrı bir önem taşımaktadır.



Tecrübeli bir diplomat ve siyasetçi olan Büyükelçi Bozkır'ın, bu saygın sorumluluğu başarıyla yerine getireceğine, dünya barışı ve istikrarına ve içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemin aşılmasına değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."



"ÇALIŞMALARININ DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Bozkır'ı Twitter'dan paylaştığı mesajla tebrik etti.



Çavuşoğlu mesajında, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aday gösterdiğimiz Büyükelçi Bozkır, üye ülkelerin büyük desteğiyle BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçildi. Türkiye'nin saygın konumunu ortaya koyan bu gurur verici başarıdan dolayı Volkan Ağabeyi kutluyorum. Çalışmalarının destekçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



VOLKAN BOZKIR KİMDİR?



Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950'de Ankara'da doğdu.



Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bozkır, kariyer diplomatı olarak Dışişleri Bakanlığında sırasıyla, Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkatibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevlerini yürüttü.



Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerinde de bulunan Bozkır, Romanya Ulusal Liyakat Madalyası ve İtalya Liyakat Nişanı sahibi.



Volkan Bozkır, 24. 25. ve 26. dönemlerde AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi.



Dışişleri Komisyonu Başkanlığı ve 62. hükümette Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci görevlerini üstlenen Bozkır, 64. hükümette yeniden AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak görevlendirildi.



Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Bozkır, evli ve 2 çocuk babası.