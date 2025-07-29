Eski AB büyükelçilerinden açık mektup: Filistin devlet olarak tanınmalı

Avrupa Birliği'nin 58 eski büyükelçisi, Gazze ve Batı Şeria için tek ses oldu, Avrupa Birliği liderlerine seslendi.



Açık mektup yayınlayan büyükelçiler, İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşi suçlar işlediğini, yaşananların sistematik bir zulüm, insanlıktan çıkarma ve yerinden etme kampanyasına dönüştüğünü yazdı.



AB ülkelerinin yaşanan korkunç olaylar karşısında tepkisiz kalmasını, Avrupa halklarının çıkarları ve itibarını ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı.



Mektupta, İsrail'in Gazze halkını kasten aç bıraktığını belirten eski büyükelçiler, gıda yardımını almaya çalışan yüzlerce Gazzeli sivilin de İsrail ordusu tarafından vahşice katledildiğine dikkat çekti.



"BİLİNEN TÜM YASALARI İHLAL ETTİ"

Gazze halkını zorla topraklarından sürmeye çalışan İsrail'in bilinen tüm insani ve insan hakları yasalarını açıkça ihlal ettiği belirtildi.

Mektupta imzası olan eski AB büyükelçileri Filistin'in devlet olarak tanınması ile İsrail'e silah satışının derhal durdurulmasını istedi.



İsrailli bakanlara yaptırım uygulanmasının yanı sıra, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarının uygulanması gerektiği belirtildi.



Mektuptaki çağrılar arasında İsrail'in AB'nin teknolojik araştırma ve akademik işbirliği programlarından çıkartılması, İsrail'in Batı şeria'daki yasa dışı yerleşimleri ile ticaretin durdurulması, ve AB'nin bu bölgelerde yatırımlarını durdurması da yer alıyor.