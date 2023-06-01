Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, Trump'a rakip olacak

PENCE'E DESTEK YÜZDE 5 SEVİYESİNDE



Ancak Morning Consult tarafından 26-28 Mayıs tarihlerinde yapılan ankete göre, Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 56'sı Trump'ı, yüzde 22'si DeSantis'i desteklerken, Pence'in desteği yüzde 5 seviyesinde.



CUMHURİYETÇİ PARTİ'DEN KİMLER ADAY?



Halihazırda Cumhuriyetçi Parti'den adaylıklarını duyuran diğer isimler arasında eski ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, genç multimilyoner Vivek Ramaswamy, iş insanı Perry Johnson, muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder, Senatör Tim Scott ve siyasetçi Asa Hutchinson gibi isimler yer alıyor.



Demokrat Parti'den ise Başkan Joe Biden, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. ve yazar Marianne Williamson, adaylıklarını resmen duyurmuştu.