Eski ABD Başkanı Biden, radyoterapi görmeye başladı

Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın prostat kanseri için gördüğü tedavi hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

NBC News’in haberine göre Biden’a Mayıs ayında konulan prostat kanseri teşhisinin ardından uygulanan tedavi planı kapsamında radyoterapi ve hormon tedavisi yapılıyor.



Biden’ın sözcüsü, “Prostat kanseri tedavi planının bir parçası olarak Başkan Biden şu anda radyoterapi ve hormon tedavisi görüyor” ifadelerini kullandı.



Haberde, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği, Biden’ın moralinin yerinde olduğu belirtildi.



82 yaşındaki Biden, geçtiğimiz aylarda sağlık durumuna ilişkin rutin kontrollerinden geçmiş ve doktorları genel sağlık durumunun “iyi” olduğunu açıklamıştı.

Ancak son teşhis ve tedavi süreci, 2025 seçimleri sonrası emekliye ayrılan eski başkanın sağlık durumuna dair yeni endişeleri de beraberinde getirdi.