Eski ABD Başkanı Bush'un Irak'la ilgili dil sürçmesi gündem oldu

Irak'ın 2003'te işgali sırasında ABD Başkanı olan George W. Bush'un Ukrayna yerine "Bir adamın Irak'ı tamamen gayrimeşru ve acımasız şekilde işgal kararı" şeklindeki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.05.2022 - 07:45 | Son Güncelleme : 19.05.2022 - 08:52

Eski ABD Başkanı Bush'un Irak'la ilgili dil sürçmesi gündem oldu

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Eski ABD Başkanı Bush'un Dallas'ta dün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmadaki dil sürçmesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

2003 yılında 'ın işgalini başlatan Bush, konuşmasında 'nın 'ya yönelik saldırılarına tepki gösterirken, bir cümlesinde Ukrayna yerine Irak deyince salonda ilginç anlar yaşandı.

Bush, konuşmasında, "Bunların sonucu, Rusya'da denge ve kontrolün kalmaması ve bir adamın Irak'ı tamamen gayrimeşru ve acımasız şekilde işgal kararı alması oldu" ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Bush ve Rusya lideri Vladirmir Putin silah anlaşması imzalarken (Moskova, 2002) Eski ABD Başkanı Bush ve Rusya lideri Vladirmir Putin silah anlaşması imzalarken (Moskova, 2002)

Yaptığı yanlışı fark edince hafif gülümsemeyle sözlerini "Yani Ukrayna'yı" diye düzelten Bush'un Irak gafı karşısında salonda önce derin bir sessizlik olurken, devamında Bush'un "Irak'ı da... Her neyse." demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Bush'un Irak'ın işgaliyle ilgili videosu sosyal medyada kısa sürede viral olurken, pek çok kişi "Irak'ı işgal eden Bush'un bilinçaltının sözlerine yansıdığına" vurgu yaptı.

ABD'NİN IRAK'I İŞGALİ 

ABD Başkanı George W. Bush, Irak'ta kimyasal silahların bulunduğunu iddia etmişti. Eski Irak lideri Saddam Hüseyin'i devirmek isteyen ABD hükümeti, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sahte delil gösterdikten sonra Irak'ı işgale girişti.

Bush, saldırı haberini duyururken amaçlarının Ortadoğu'da ve dünyanın kalanında demokrasinin yayılması olarak açıklamıştı. 

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