Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti

ABD'nin 39. başkanı olarak Jimmy Carter, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Carter ailesinin kurduğu Carter Center tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir asırlık ömrü geride bırakan eski ABD Başkanı Carter'ın "Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde hayatını kaybettiği " duyuruldu.



Sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, "bir asrı geride bırakarak en uzun yaşayan ABD Başkanı olduğu " belirtilen Carter'ın, bir yıldan fazla bir süredir, kendi evinde bakım altında olduğu bilgisi paylaşıldı.



ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Jİmmy Carter'a "minnet borçlu olduklarını" ifade etti.



Trump, "Jimmy'nin Başkan olarak karşılaştığı zorluklar ülkemiz için kritik bir zamanda geldi ve tüm Amerikalıların hayatlarını iyileştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bunun için hepimiz ona minnettarız." sözlerine yer verdi.

JİMMY CARTER KİMDİR?

James Earl Carter Junior, ABD'nin 39. Başkanı olarak 1977 ve 1981 yılları arasında görev yaptı.



Üniversitede "Nükleer Mühendislik" okuyan Jimmy Carter, 7 yıl deniz kuvvetlerinde nükleer denizaltı programında çalıştı.



Daha sonra uzun süre Georgia'da fıstık üreticiliği yapan Carter, "fıstıkçı" olarak tanındı.



1962 yılında siyasete atıldı. 1971 - 1975 yılları arasında Georgia Valiliği görevini yürüttü.



1976 yılında o zamanki başkan Gerald Ford'a karşı Demokrat Parti'den adaylığını koydu ve az farkla galip geldi.



Jimmy Carter'ın başkanlığı sırasında yaşanan küresel petrol krizi, ABD'deki enflasyon oranını tarihteki en yüksek seviyelere çıkardı. Afganistan SSCB tarafından işgal edildi. İran'da İslam Cumhuriyeti kuruldu.



Mısır ve İsrail arasında 14 ay süren diplomatik arabuluculuk çabaları Camp David Anlaşmaları olarak tarihe geçti.



Carter, Beyaz Saray'dayken ABD'nin Tahran elçiliği işgal edildi. Bir yıldan uzun süre rehin tutulan 52 Amerikalıyı kurtarmak için çözüm üretemeyen Carter, Hollywood yıldızı Ronald Reagan karşısında seçimden yenilgiyle ayrıldı.



Jimmy Carter görev süresi sonrasında birçok küresel krizde arabuluculuk görevi üstlendi.



2002 yılında bu konudaki çabaları sebebiyle Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.



Kurduğu "Carter Merkezi" ile özellikle Afrika ülkelerindeki sağlık sorunlarının çözümü için çalıştı.



Türkiye'yle Ortadoğu'da işbirliğinin arttıırlmasından yana olan Carter 2009 yılında kaleme aldığı yazısında "Türkiye'nin alternatifi yok" ifadelerini kullanmıştı.



Çok sayıda kitap yazan Carter, 2016'daki başkanlık seçimi öncesinde ABD'de "Demokrasi öldü, artık oligarşi devri" demişti.



Carter, 2015 yılında beyninde dört adet kanser tümörü olduğunu ve radyasyon terapisi aldığını açıklamıştı.