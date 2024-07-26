Eski ABD Başkanı Obama, Kamala Harris'e desteğini açıkladı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, eşi Michelle Obama ile Kamala Harris'le yaptıkları ortak telefon görüşmesinin videosunu X sosyal medya hesabından paylaştı.



Eski Başkan Obama, "Michelle ve ben, seni desteklemekten ve bu seçimden galip gelip Oval Ofis'e girmen için elimizden gelen her şeyi yapmaktan gurur duyacağımızı söylemek için aradık" dedi.



Michelle Obama da Harris'le gurur duyduğunu söyleyerek, bunun "tarihi bir olay" olacağını dile getirdi.



Kamala Harris de X hesabından, Obama çiftine "Sizin desteğinizi almak benim için çok önemli" diyerek, teşekkür etti.

