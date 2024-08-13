Eski ABD Başkanı Trump 1 yıl sonra X'e geri döndü

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, eski adı Twitter olan X platformunda Elon Musk ile yapacağı röportaj öncesi yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez paylaşım yaptı.

Eski ABD Başkanı Trump 1 yıl sonra X'e geri döndü

ABD’nin eski Başkanı , 2021 yılında hesabının askıya alınmasının ardından en son 2023’te paylaşım yaptığı eski adı olan X platformunda Elon Musk ile yapacağı röportaj öncesi yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez paylaşım yaptı.

Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Trump, seçime aylar kala seçim kampanyasına ilişkin bir videoyu X hesabında yayınladı.

ABD’li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformunu satın almasının ardından 2022’de Trump’ın yasağını kaldırmış, Trump ise 25 Ağustos 2023’te platformda sabıka fotoğrafını paylaşmıştı.

Musk, TSİ 03.00’da Trump ile X’te canlı yayınlanacak bir röportaj yapacak ve röportaj Trump’ın X hesabından yayınlanacak. 2020'de Demokrat Başkan Joe Biden'ı destekleyen Musk, ancak o zamandan bu yana sağa yöneldi ve geçtiğimiz temmuz ayında suikast girişiminin ardından Trump’ı desteklemeye başladı.

Trump kampanyası İran tarafından hacklendi iddiası: FBI araştırma başlattı

Trump kampanyası İran tarafından hacklendi iddiası: FBI araştırma başlattı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

DÜNYA HABERLERİ

Musk ve Trump'ın X'teki röportajı teknik sorunlarla karşı karşıya: Kullanıcılar erişim engeli yaşıyor

Musk ve Trump'ın X'teki röportajı teknik sorunlarla karşı karşıya: Kullanıcılar erişim engeli yaşıyor

Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma

Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma

Fitch'ten İsrail kararı: Kredi notunu düşürdü

Fitch'ten İsrail kararı: Kredi notunu düşürdü

Trump kampanyası İran tarafından hacklendi iddiası: FBI araştırma başlattı

Trump kampanyası İran tarafından hacklendi iddiası: FBI araştırma başlattı

İsrail ordusu evi bombaladı: 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu evi bombaladı: 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in okul saldırısı: ABD silah sorusuna yanıt vermedi

İsrail'in okul saldırısı: ABD silah sorusuna yanıt vermedi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...