Eski ABD Başkanı Trump bir kez daha hakim karşısında

Eski ABD Başkanı ve iş insanı Donald Trump, eski bir dergi yazarı olan E. Jean Carroll'un açtığı “zarar tazminatı” davası kapsamında Manhattan federal mahkemesine gelerek gönüllü olarak hakim karşısına çıktı.

Cinsel saldırı iddialarıyla ilgili 2019 yılında yaptığı karalayıcı açıklamalar nedeniyle Trump'ın ne kadar tazminat ödemesi gerektiğine karar vermek üzere yapılan ilk duruşmada Carroll da hazır bulundu. Carroll'un avukatı Shawn Crowley, yaptığı açılış konuşmasında daha önce Trump'ın Carroll'a cinsel saldırıda bulunduğuna karar verildiğini söyledi.

“Donald Trump, E. Jean Carroll'a cinsel saldırıda bulundu. Bir akşam onu boş bir mağazada yalnız yakalamayı başardı ve ona cinsel saldırıda bulundu. Bu bir gerçek” diyen Crowley “Bu gerçek kanıtlandı ve şu anda tam da sizin oturduğunuz koltuklarda oturan bir jüri bunun yaşandığına karar verdi” ifadelerini kullandı. Trump'ın konu hakkında yaptığı açıklamaların müvekkilini zor durumda bıraktığını savunan Crowley, Trump'ın Carroll'un itibarını zedelediğini ve “hayatının her gününü onun takipçilerinden aldığı nefret ve tehdit mesajlarından korkarak yaşamasına” neden olduğunu ifade etti.