Eski ABD Başkanı Trump'tan soruşturma açıklaması: Mağdurum

New York Başsavcılığı, Trump şirketlerine yönelik kamu soruşturmasının adli soruşturmaya dönüştüğünü bildirdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump karara 'Haksız yere saldırıya uğradım, mağdurum' diyerek tepki gösterdi.

NTV Haber 20.05.2021 - 11:25

Eski ABD Başkanı Trump'tan soruşturma açıklaması: Mağdurum

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York eyaleti başsavcısını, aile şirketi hakkında soruşturma başlattığı için eleştirdi.

Trump "haksız yere saldırıya uğradığını ve mağdur olduğunu" söyledi.

Trump yaptığı açıklamada, "Çaresizce bir suç arayışında olan bir soruşturmadan daha yozlaşmış bir şey yoktur" dedi ve herhangi bir soruşturma girişimini" yeneceğiz" diye ekledi.

TRUMP'A ADLİ SORUŞTURMA

New York Başsavcılığı "Trump Organizasyonu" olarak anılan şirketler grubuyla ilgili soruşturmanın artık yalnızca kamu soruşturması olmadığını, adli nitelik kazandığını belirtmişti.

Trump Grubunun kredi kolaylıkları ve vergi kesintileri için farklı şirketlerinin değerlerinin olduğundan fazla veya az gösterip göstermediğ hakkında inceleme yürütülüyor.

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