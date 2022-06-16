Eski ABD Başkanı'na suikast girişiminde bulunan kişi özgür

Eski ABD Başkanı Reagan’a suikast girişiminde bulunan John Hinckley Jr özgür bırakılıyor.



Hinckley Jr, 30 Mart 1981'de başkent Washington’daki Hilton Oteli'nin dışında Reagan'a suikast girişiminde bulunmuştu..

John Hinckley Jr (solda), Eski ABD Başkanı Reagan (sağda)

Reagan’ı tek kurşunla hafif, dönemin basın sekreteri James Brady'yi ağır şekilde yaralamış ve Brady’nin kısmi felçli kalmasına sebep olmuştu.



Hinckley Jr, suikastı ünlü film yıldızı Jodie Foster’ı etkilemek için gerçekleştirdiğini açıklamış ve ruh sağlığı yerinde olmadığı için mahkeme jürisi ömür boyu akıl hastanesinde kalmasına karar vermişti

Doktorlar tarafından 30 yıl boyunca akıl hastanesinde gözetim ve tedavi altında tutulan John Hinckley Jr’a, yıllar içinde kademeli olarak gözetim altında annesiyle yaşaması ve müzikle uğraşması için izin verildi.



Eylül 2021 yılında Washington'daki ABD bölge mahkemesi yargıcı Paul L Friedman, 2016'dan beri kısıtlı haklarla yaşadığı evinde akli dengesi yerinde kalmaya devam ederse Hinckley'in 15 Haziran'da gözetiminin kaldıracağını açıkladı.



Hinckley sosyal medya hesabından gözetim kısıtlamalarının kaldırıldığını “41 yıl 2 ay 15 gün sonra en sonunda özgürlük” mesajıyla duyurdu.