Eski ABD'li vekil Will Hurd, 2024 başkanlık seçimlerine aday

Hurd, katıldığı televizyon programında, gelecek yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerine aday olmak için Federal Seçim Komisyonu'na resmi başvuru yaptığını söyledi.



"Karmaşık zamanlarda yaşıyoruz ve sağduyuya ihtiyacımız var." diyen Hurd, ABD'nin bir dizi sorunla karşı karşıya olduğunu kaydetti.



Hurd, Twitter'dan paylaştığı video mesajda da mevcut Başkan Joe Biden'ın ABD'nin sorunlarını çözemeyeceğini, "kanunsuz, bencil, başarısız bir politikacı" diye nitelediği Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olması durumunda seçimleri Biden'ın kazanacağını savundu.

CIA'DE ÇALIŞTI



Eski bir CIA görevlisi olan Texaslı siyasetçi Hurd, 2015'ten 2021'e kadar ABD Temsilciler Meclisi'nde milletvekili olarak görev yaptı.

