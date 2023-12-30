Eski Arnavutluk Başbakanı Berisha'ya "ev hapsi" cezası

SPAK ise bu kişiler hakkındaki soruşturmanın amacının "Partizani Futbol Kulübü" ve "Partizani Spor Kulübü'nün" saha ve tesislerinin özelleştirilmesi aşamasında üst düzey devlet yetkilileri ve diğer şahıslar tarafından gerçekleştirilen eylemlerin araştırılması olduğunu duyurmuştu.



SPAK 12 Aralık’ta, savcılığın talebine uymayan Berisha hakkındaki "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" önleminin "gözaltına alınması/ev hapsi" önlemine çevrilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclise yazı göndermişti. Talep 21 Aralık’ta Meclis'te onaylanmıştı.



1992-1997 yıllarında Arnavutluk Cumhurbaşkanı olan Berisha, 2005-2013 yıllarında ise Başbakan görevinde bulunmuştu.



25 Nisan 2021’de ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekili seçilen Berisha, PD'deki iç karışıklıklar nedeniyle Arnavutluk Meclisinde hiçbir grupta yer almayan milletvekili olarak görevini sürdürüyor.