Eski İngiliz askerlerden savaş suçu itirafı: “Silahsız insanları uykuda öldürdüler”

Birleşik Krallık Özel Kuvvetleri’nin eski mensupları, meslektaşlarının Irak ve Afganistan’da işlediği iddia edilen savaş suçlarını İngiltere basınına anlattı. Yıllardır süren sessizliklerini bozan eski özel kuvvet askerleri, BBC Panorama’ya yaptıkları açıklamada, Özel Hava Servisi (SAS) mensuplarının silahsız insanları uykuda öldürdüğünü ve aralarında elleri bağlı çocukların da olduğu gözaltındaki kişileri infaz ettiğini anlattı.



Afganistan’da SAS mensubu olarak görev almış eski bir asker, “Genç bir çocuğun ellerini kelepçeleyip onu vurdular. Çocuk olduğu çok açıktı. Savaşma yaşına yakın bile değildi” ifadelerini kullandı. Eski asker, alıkonulan kişilerin öldürülmesinin “rutin haline geldiğini” belirterek, “Birinin evini arar, ellerini bağlar ve onları öldürürlerdi” diye konuştu. Eski askerin verdiği bilgiye göre, bu infazın ardından ölen insanların ellerini çözüp yanlarına silah bırakıyorlardı.



“EN SESSİZ ADAMLAR PSİKOPATA DÖNÜYORDU”



İngiltere basınına yansıyan bu yeni ifadeler 10 yıldan daha da geriye giden savaş suçlarına ışık tutuyor. İngiltere’de bu bağlamda açılan bir dava ise sadece üç yıllık bir sürece odaklanıyor. İngiltere Kraliyet Donanması’nın elit özel kuvvetler birimi olan SBS de böylelikle ilk defa silahsız ve yaralı insanları infaz ettikleri gibi ciddi suçlamalar ile karşı karşıya kalıyor.



Özel Bot Servisi (SBS) bünyesinde hizmet vermiş olan eski bir asker, tanık olduğu olaylara ilişkin anlatımında, bazı askerlerde “sürü zihniyeti” olduğunu belirterek operasyonlar sırasındaki davranışlarını “barbarca” sözüyle tarif etti. Eski asker, “En sessiz adamların değişip ciddi psikopatlık emareleri gösterdiğini gördüm. Kanunsuzdular. Kendilerini dokunulmaz hissediyorlardı” diye konuştu.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Özel Kuvvetler, İngiltere askerlerini Taliban güçlerinden korumak için Afganistan’da görevlendirilmişti. Afganistan’da İngiltere silahlı kuvvetlerinin 457 mensubu ölmüş, binlercesi yaralanmıştı.



Görgü tanıklarının anlatımları hakkındaki soruya yanıt veren Savunma Bakanlığı, savaş suçu iddiaları hakkında açılan ve devam eden kamu soruşturmasına “tamamen bağlı” olduklarını belirterek konu hakkında bilgi sahibi tüm gazilere “öne çıkma” çağrısı yaptı. Bakanlık, iddialar soruşturma kapsamında olabileceğinden konu hakkında yorumda bulunmanın uygun olmadığını savundu.



“KENDİ KURALLARINI KOYUYORLARDI”



Özel Kuvvetler ile bağlantılı olarak görev yapmış 30’dan fazla kişinin anlatımlarına dayanan habere göre, eski başbakan David Cameron da Özel Kuvvetler’in Afganistan’da sivilleri öldürdüğüne dair tekrar tekrar uyarılmıştı.



Kimliklerinin gizli kalması koşuluyla açıklama yapan görgü tanıkları, savaş kurallarının sık sık ve isteyerek ihlal edildiğini anlattı. Söz konusu kurallar, sadece askerlerin ya da başkalarının hayatına doğrudan bir tehdit olduğu durumlarda insanların kasıtlı olarak öldürülebileceğini söylüyor. Görgü tanıklarına göre ise SAS ve SBS mensupları “kendi kanunlarını" koyuyordu.



Daha önce SAS’ta görev almış bir kişi de yaşadıklarını şöyle anlattı: “Eğer bir hedef bir listede daha önce iki ya da üç kez önümüze çıktıysa o zaman onları öldürme niyetiyle giderdik. Yakalama teşebbüsü olmazdı… Bazen tespit ettiğimiz hedefi kontrol eder, kimliğini doğrular, sonra da vururduk.”



“ORADA PEK ÇOK PSİKOPAT KATİL VARDI”



SAS’ta görev almış bir başka görgü tanığı ise öldürmenin “bağımlılık yapıcı bir şey” halini alabildiğini ve Afganistan’daki bazı askerlerin “bu duygu ile sarhoş olduğunu” anlattı. Görgü tanığı, orada “pek çok psikopat katilin olduğunu” söyledi.



Tanık, “Bazı operasyonlarda askerler konukevi tarzı binalara girer ve oradaki herkesi öldürürdü. Oraya gider ve girdiklerinde uyuyan herkesi öldürürlerdi. İnsanları uykularında öldürmek haklı (bir hareket) değil” diye konuştu.



SBS’de görev almış eski bir asker de BBC’ye yaptığı açıklamada, bir bölgeyi kontrol altına aldıktan sonra saldırı timlerinin orada olan herkesi vurduğunu, cesetleri kontrol edip hayatta kalan varsa onları da öldürdüklerini anlattı. Eski asker, “Bu, beklenen bir şeydi; saklı bir şey değildi. Herkes biliyordu” dedi.

