Eski Bangladeş Başbakanı Hasina idam cezasına çarptırıldı

Bangladeş'te mahkeme, Temmuz 2024'teki protestolarda yaşanan can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'i "insanlığa karşı işlediği suçlardan" dolayı idam cezasına çarptırdı.

Dhaka Tribune'un haberine göre üç yargıçtan oluşan jüri, gıyabında yargıladığı Hasina'nın, insanlığa karşı suç işlediği hükmüne vardı. Eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal ve Bangladeş Polisi Genel Müfettişi Chowdhury Abdullah Al-Mamun hakkında da aynı kapsamda karar verildi.