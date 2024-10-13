Eski başbakan Siniora: İsrail Lübnan'da savaş suçu işliyor

Eski Lübnan başbakanı Fuat Siniora, İsrail'i ülkesinde “savaş suçu” işlemekle suçladı.



Siniora'nın İngiliz yayın kuruluşu Sky News'e verdiği mülakatta yaptığı bu yorum, İsrail'in son günlerde Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün karargâhını ve Lübnan'ın güneyindeki diğer mevzileri vurduğu hava saldırılarının ardından geldi.



Siniora “Birçok yerde çok sayıda sivili öldürdüler ve sonuncusu iki gün önceydi” dedi.



Hamas ile müttefik olan Lübnan Hizbullah'ı, Hamas'ın İsrail'in güneyinde bir saldırı başlatmasından bir gün sonra, 8 Ekim 2023'te İsrail'e roket atmaya başladı. O tarihten bu yana İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim artıyor.



Çatışma, eylül ayında İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı ve üst düzey komutanlarının çoğunu öldüren saldırı dalgasıyla tırmandı.



Siniora, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmayı durdurmak için “uygun” adımların atılmaması halinde Lübnan'ın çökebileceği uyarısında bulundu.



Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre çatışmaların başlamasından bu yana Lübnan'da en az 2 bin 255 kişi öldürüldü; bunların arasında eylül ayından bu yana bin 400'den fazla kişi bulunuyor.



İsrail'e yönelik roket saldırılarında ise en az 54 kişi öldü, bunların yarısından fazlası askerdi.

