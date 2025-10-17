Eski başbakanın cenazesinde olay: 4 kişi öldü

Kenya'nın eski Başbakanı ve muhalefet lideri Raila Odinga, Hindistan'ın güneyindeki Kochi kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında hayatını kaybetti.



Odinga'nın cenazesi tören için Kenya'ya götürüldü. Törene katılmak ve eski başbakanı son yolculuğuna uğurlamak isteyenler Kasarani stadyumunda toplandı. Kalabalık tören saati yaklaştıkça arttı. Sayı binleri buldu.



CENAZEDE ARBEDE

Ancak cenaze töreni yerini kaosa bıraktı. Güvenlik güçleri kalabalığa gözyaşartıcı gaz ile müdahale etti, tansiyon bir anda yükseldi. Taraflar arasında arbede çıktı. Silah seslerinin duyulmasıyla stadyumda büyük panik yaşandı. Olaylarda 4 kişi öldü.



Stadyumdaki törenin yanı sıra Nairobi sokakları da dolup taştı. Binlerce kişi Raila Odinga’yı son yolculuğuna uğurlamak için sokaklara döküldü.



Doğu Afrika’da son 50 yılın en etkili siyasi figürlerinden biri olarak kabul edilen Odinga, tek parti yönetimini sona erdiren 1991’deki demokrasi hareketine öncülük etmiş, 2010 Anayasası’nın hazırlanmasında kilit rol oynamıştı.