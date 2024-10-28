Eski Bolivya lideri Morales'e suikast girişimi: "Hükümet beni öldürmeye çalıştı"

Bolivya 'nın eski başkanı Evo Morales'e suikast girişiminde bulunuldu. Eski başkan, bir röportaj için arabasıyla yola çıktığı sırada silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Saldırıda Morales'in arabasına kurşun yağdırıldı ve aracı kullanan şoför yaralandı. Morales, hükümeti kendisini öldürmeye çalışmakla suçladı ve bu durumun ülkede siyasi bir krize yol açma tehlikesi yarattığını söyledi.

"ARABAMDA 14 KURŞUN DELİĞİ VAR" Olayın ardından açıklama yapan Morales, "Geldiğim arabada 14 kurşun deliği var." ifadelerini kullandı. Morales, iki aracın kendisini yolda durdurarak arabasına ateş açtığını ve bir kurşunun kafasını teğet geçtiğini iddia etti. Morales sosyal medyada yaptığı paylaşımda, " Bolivya Devleti'nin seçkin ajanları bugün hayatıma son vermeye çalıştı." ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"



Morales'in sözcüsü, eski başkanın bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve "Hükümetin Evo Morales'e yönelik suikast girişiminde fail olarak yer aldığına dair deliller sunacağını" söyledi.



Bolivya Güvenlik Bakan Yardımcısı Roberto Rios ise gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin Morales'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemediğini ileri sürdü.



MORALES'İN İSTİFA SÜRECİ



Üç dönem başkanlık yapan Morales, tartışmalı bir seçimin ülkeyi kargaşaya sürüklemesinin ardından 2019'da istifa etti.

Eski ekonomi bakanı Luis Arce, ertesi yıl başkan olarak seçildi.



Bolivya, gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde azalan doğal gaz üretimi, tükenen döviz rezervleri ve artan enflasyonla boğuşuyor. Bu durum iktidar partisi üzerindeki baskıyı artırıyor ve giderek daha karmaşık bir siyasi iklime yol açıyor.