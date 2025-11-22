Eski Brezilya lideri Bolsonaro cezaevine gönderildi

Brezilya’nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Ağustos ayından bu yana bulunduğu ev hapsinden cezaevine nakledildi. Haberi, Bolsonaro’nun avukatı Cumartesi günü doğruladı.

Bolsonaro'nun avukatlarından Celso Vilardi, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Cezaevine gönderildi ama nedenini bilmiyorum.” dedi.

HUKUK EKİBİ EV HAPSİ İSTİYORDU

Bolsonaro’nun hukuk ekibi, 2022’deki başarısız darbe girişimi nedeniyle aldığı 27 yıllık hapis cezasını sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ev hapsinde çekmesi gerektiğini savunuyordu.

Ancak mahkeme, eski devlet başkanının cezaevine sevkine karar verdi.

BOLSONARO NE İLE SUÇLANIYOR?

Bolsonaro, 2022 seçimlerini kaybettikten sonra iktidarda kalmaya çalıştığı gerekçesiyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski lider, Latin Amerika’nın en büyük ekonomisinde seçim sonuçlarını bozmaya çalıştığı için hüküm giyen ilk eski devlet başkanı oldu.

HALKTAKİ BÖLÜNMÜŞLÜK DEVAM EDİYOR

Kamuoyu yoklamaları ise ülkenin derin biçimde bölünmüş olduğunu ortaya koyuyor. Anketlere göre halkın yüzde 50’si Bolsonaro’nun hapse girmesini desteklerken, yüzde 43’ü buna karşı çıkıyor.