Eski CEO hakkındaki ifşaat sonrası Nvidia'dan Çin kararı. Sevkiyatlar durdu
18.11.2026 15:18
ABD'li çip devi Nvidia, yapay zeka alanında kullanılan Hopper serisi çiplerin Çin'e sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.
Nvidia, eski CEO'su Jensen Huang'ın casusluk şüphesiyle anılan ilişkisi ve ABD'nin ihracat denetimlerini sıkılaştırmasının ardından Çin'e Hopper serisi yapay zeka çiplerinin sevkiyatını durdurdu.
ABD'li çip devi Nvidia, yapay zeka alanında kullanılan Hopper serisi çiplerin Çin'e sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.
Geçici CEO Colette Kress, bugün düzenlenen mali bilanço toplantısında üçüncü çeyrekte Çin'e 2,4 milyar dolarlık lisanslı Hopper veri merkezi ürünü sattıklarını söyledi.
Şirketin üçüncü çeyrekte elde ettiği bu gelir, Hopper serisinin Çin pazarındaki ticari ağırlığını ortaya koyuyordu.
Kress, gelecek dönem beklentilerinde Çin'e yönelik herhangi bir Hopper ürününe yer vermediklerini ve sevkiyatların tamamen durduğunu belirtti.
Yönetici, bu kararın arkasındaki gerekçeye dair herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.
ESKİ CEO'NUN YASAK İLİŞKİSİ ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİNİ DÜŞÜRDÜ
Son dönemde Washington yönetimi, Pekin'in gelişmiş Amerikan yarı iletkenlerine erişimine yönelik denetimlerini sıkılaştırmıştı.
Yapay zeka araçlarını eğitmek ve çalıştırmak için dünyanın en gelişmiş donanımlarını üreten Nvidia'nın çipleri, ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinin merkezinde yer alıyor.
Yüksek kâr getiren Nvidia çip satışları ve bu ürünlerin üçüncü ülkeler üzerinden Çin'e kaçırıldığı yönündeki iddialar, eski CEO Jensen Huang'ın yaşadığı yasak ilişkinin ardından yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.
Huang'ın, Singapur merkezli bulut bilişim şirketi Megaspeed International'ın eski yöneticisi Alice Huang ile yaşadığı ilişki şirketi zor durumda bıraktı.
Bazı ABD'li yetkililerin Pekin adına casusluk yaptığından şüphelendiği Alice Huang'ın eski şirketi, Amerikan ihracat kontrollerini delerek Çinli teknoloji firmalarına Nvidia çipi sağladığı iddiasıyla soruşturuluyor.
Jensen Huang ile akrabalık bağı olmayan Alice Huang ile ortaya çıkan bu ilişki, Nvidia'nın piyasa değerinde sert düşüşe yol açtı.
Eski CEO Huang'ın, Singapur merkezli bulut bilişim şirketi Megaspeed International'ın eski yöneticisi Alice Huang ile yaşadığı ilişki şirketi zor durumda bıraktı.
WASHINGTON, YENİ KURALLARLA GÜNEYDOĞU ASYA'DAKİ AÇIĞI KAPATIYOR
Çip kaçakçılığı iddiaları artarken ABD yönetimi de dün mevcut kısıtlamalardaki boşlukları kapatmak için harekete geçti.
Güneydoğu Asya'daki veri merkezlerinin yüksek kaliteli Nvidia çipleriyle dolu olması, Çinli firmaların bu merkezler üzerinden işlem gücü kiralayarak büyük bir gri piyasa oluşturmasına zemin hazırlıyordu.
Yeni düzenlemeler, hem Çin'e yönelik çip kaçakçılığını hem de Çinli şirketlerin Güneydoğu Asya ülkelerindeki veri merkezlerinden işlem gücü kiralamasını hedef alıyor.
Trump yönetimi bu yıl Hopper serisinin amiral gemisi olan H200 çiplerinin Çin'e sınırlı satışına izin vermeye başlamıştı.
Ancak Washington'ın koyduğu koşullar sevkiyat onaylarını zorlaştırırken, kendi yerli çip endüstrisine hız veren Pekin yönetimi de H200 almaya isteksiz görünüyor.
ABD yönetimi, yapay zekanın askeri alanlarda kullanılabilmesi nedeniyle güvenlik gerekçesiyle Nvidia'nın daha gelişmiş Blackwell ve Rubin grafik işlemcilerinin Çin'e ihracatını tamamen yasaklıyor.
Nvidia'nın çipleri, ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinin merkezinde yer alıyor.
KARARIN SAHADİ ETKİSİ NE ÖLÇÜDE OLACAK?
Pepperstone araştırma stratejisti Dilin Wu, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, kararın zamanlamasının çok şey anlattığını söyledi.
Wu, "Sevkiyatları durdurma kararını tam olarak neyin tetiklediğini bilmiyoruz ancak Nvidia'nın Çin işleri etrafında daha net bir çizgi çekmeye ve düzenleyicilere kurallara uyumun öncelikli olduğu güvencesini vermeye çalıştığı açıkça görülüyor" dedi.
Hem Hong Kong hem de Çin ana karasında avukatlık yapma yetkisine sahip Chandy Ye, Nvidia'nın bu kararının pratikte sınırlı bir etki yaratacağını savundu.
Ye, AFP'ye verdiği demeçte "Çinli yetkililer Ocak 2026'dan bu yana yerli teknoloji sektörünü H200 tedarikinden aktif olarak uzaklaştırıyor; yani yerel ekosistem bu ayrışmaya uzun süredir uyum sağlıyor" ifadelerini kullandı.