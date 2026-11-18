KARARIN SAHADİ ETKİSİ NE ÖLÇÜDE OLACAK?

Pepperstone araştırma stratejisti Dilin Wu, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, kararın zamanlamasının çok şey anlattığını söyledi.

Wu, "Sevkiyatları durdurma kararını tam olarak neyin tetiklediğini bilmiyoruz ancak Nvidia 'nın Çin işleri etrafında daha net bir çizgi çekmeye ve düzenleyicilere kurallara uyumun öncelikli olduğu güvencesini vermeye çalıştığı açıkça görülüyor" dedi.

Hem Hong Kong hem de Çin ana karasında avukatlık yapma yetkisine sahip Chandy Ye, Nvidia'nın bu kararının pratikte sınırlı bir etki yaratacağını savundu.

Ye, AFP'ye verdiği demeçte "Çinli yetkililer Ocak 2026'dan bu yana yerli teknoloji sektörünü H200 tedarikinden aktif olarak uzaklaştırıyor; yani yerel ekosistem bu ayrışmaya uzun süredir uyum sağlıyor" ifadelerini kullandı.