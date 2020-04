Eski CIA ajanından 11 Eylül itirafı

Dünyanın seyrini değiştiren 11 Eylül 2001 saldırılarının etkileri hala devam ediyor. ABD'de yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan ve ülkedeki en büyük terör saldırıları olarak tarihe geçen 11 Eylül saldırısına ilişkin bir belgesel yayımlandı.

Belgeselde konuşan eski CIA İslamabad Şefi Bob Grenier'den 11 Eylül saldırısına ilişkin itiraf geldi. Savaş belgeseli The Longest War’daki bilgilere göre CIA yetkilileri, El-Kaide terör örgütünün eski lideri Usame bin Ladin’in 11 Eylül saldırısından önce öldürülebileceğini ancak eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın imzaladığı yasa tasarısı nedeniyle bunu yapamadıklarını öne sürdü.

''ELİMİZ ARKADA BAĞLI ŞEKİLDE ABD’YE TEHDİTLERİ DURDURMAMIZ İSTENDİ''



Belgeselde konuşan eski CIA İslamabad Şefi Bob Grenier, CIA’in tek elinin arkadan bağlı şekilde ABD’ye tehdit oluşturanların durdurulmasının istendiğini ifade ederek, “Bill Clinton’ın imzaladığı tasarıya göre bin Ladin’e karşı ‘ölümcül eylemler’ yapabilirdik, ancak bin Ladin'e yönelik saldırımızın amacı onu öldürmek olamazdı. ABD’ye yönelik tehdidin bir elimiz arkamızda bağlanmış bir şekilde ortadan kaldırmamız istendi” dedi.

Eski CIA İslamabad Şefi Bob Grenier

''HAPİS CEZASI ALABİLECEĞİMİZ SÖYLENDİ”

Grenier, 20 Aralık 1998’de alınan istihbarata göre Usame bin Ladin’in Afganistan’da bulunan Kandehar ilçesinde olduğunu belirtti. Kandehar ilçesinden çıkış yoluna patlayıcı döşeyerek, bin Ladin’in geçişi sırasında patlatılmasının planlandığını belirten Grenier, “Ancak bunun kesinlikle mümkün olmadığı ve bunu gerçekleştirmemiz halinde hapis cezası alabileceğimiz söylendi” diye konuştu.



CLINTON: LADİN'İ ÖLDÜREBİLİRDİM AMA...



Öte yandan, 11 Eylül saldırılarından birkaç saat önce eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın, bin Ladin’i ortadan kaldırabileceği ancak bunu ''olası sivil ölümler'' nedeniyle yapmadığı ifade edildi. Clinton’a ait olduğu belirtilen ses kaydında ise “Usame bin Ladin hakkında çok düşündüm. Onu bir keresinde yakalıyordum. Az kalsın yakalıyordum. Yakalayabilirdim, onu öldürebilirdim ancak Afganistan’da Kandehar adında küçük bir kasabayı yok etmem ve 300 masum kadın ve çocuğu öldürmem gerekiyordu. Bunu yaparsam ondan daha iyi olmazdım. Bu sebeple yapmadım” dediği belirtildi.



11 EYLÜL'DE NE OLMUŞTU?



Amerikan finans sisteminin kalbi New York, 11 Eylül sabahı İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarına uyandı. Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait kaçırılan yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.



Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan tam 17 dakika sonra canlı yayında güney kulesine çarptı.



İkiz kuleler hem ABD hem de tüm dünyanın canlı yayında izlediği saldırıların ardından milyonların gözü önünde dakikalar içinde yerle bir oldu ve Manhattan Adası toz bulutlarına büründü. İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı. Kaçırılan son uçak ise Pennsylvania eyaleti kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü. 11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç, New York, Washington and Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarıysa El-Kaide terör örgütünün lideri Usame Bin Ladin üstlendi.

