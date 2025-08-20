Eski CIA direktöründen Trump'a tepki: "Otoriterler böyle yapar"

Eski CIA Direktörü William Burns, Donald Trump yönetiminin federal çalışanları toplu şekilde görevden almasını “intikam kampanyası” olarak niteleyerek sert eleştirilerde bulundu.



Burns, The Atlantic dergisinde yayımlanan “Amerika’nın gözden çıkarılmış kamu görevlilerine mektup” başlıklı yazısında, “Bu yapılan reform değil, intikamdır. İnsanları ve kurumları kırmak, hükümetin her yanına korku ve güvensizlik ekmektir. Otoriterlerin yaptığı da budur” ifadelerini kullandı.

"TRAVMATİK VE YIKICI"

Burns ayrıca, reform ihtiyacını kabul ettiklerini ancak bunun “akıllıca ve insanca” yapılması gerektiğini vurguladı. Trump’ın yöntemini ise “travmatik ve yıkıcı” diye tanımladı.



Farklı görüşlerin susturulmasının felaket sonuçlar doğurduğunu belirten Burns, “Trump’ın hayalinin derin devleti değil, kurumların zayıflaması ve demokrasiyi ayakta tutacak mekanizmaların çökertilmesi" olduğunu iddia etti.