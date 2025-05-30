Eski CIA şefinden Rusya iddiası: Bir sonraki hedefi hangi ülke olacak?

ABD’deki Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) eski direktörlerinden David Petraeus, Rusya hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Petraeus, Moskova yönetiminin Ukrayna’daki savaşta başarılı olması halinde Avrupa’daki bir NATO ülkesini işgal edeceğini, bunun büyük olasılıkla NATO üyesi bir Baltık ülkesi olan Litvanya olacağını iddia etti.



Daily Mail gazetesinin haberine göre, Petraeus, Rusya’nın Batı’nın kararlılığını sınmaka ya da daha geniş bir saldırının öncülü olarak Litvanya’ya saldırabileceğini savundu.



“UKRAYNA’YA F-16 SAVAŞ UÇAKLARI VERİLMELİ”



Petraeus, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “sürekli ikinci bir şans verdiğini” iddia ettiği ABD Başkanı Donald Trump’ı da eleştirdi. Eski CIA şefi, Trump’ın selefi Joe Biden’ı ise Ukrayna güçlerini yeterli ölçüde silahlandırmakta başarısız olduğu gerekçesiyle hedef aldı.



İngiltere’nin başkenti Londra’da “Policy Exchange” isimli düşünce kuruluşunda açıklamalarda bulunan Petraeus, ABD Başkanı’nın iki hafta içinde “farklı bir yaklaşım takınılması gerekeceği tehdidinde bulunduğunu” hatırlatarak “Bu sefer ne olacağını göreceğiz” diye konuştu. Eski CIA şefi, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi gerektiğini de savundu.



"PUTİN, ZELENSKİ'Yİ DEVİRMEK İSTİYOR"



Ukraynalılar ile “daha fazla şey yapılması” gerektiğini, bu sayede savaş alanındaki dinamiği değiştirebileceklerini belirten Petraeus, Ukrayna’nın bu sayede Moskova’ya “kabul edilebilir bir bedel karşılığında savaş alanında ilave kazanımlar elde edemeyeceğini göstereceğini” kaydetti.



Putin’in amacının Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi devirerek yerine “kukla bir lider getirmek ve Ukrayna’nın tamamını kontrol altına almak” olduğunu ileri süren eski CIA şefi, “Bu yapıldığında, Baltık devletlerinden birine odaklanacaklarını göreceksiniz” diye konuştu.

Putin’in konuşmalarında Litvanya’nın sık sık öne çıktığını belirten Petraeus, “(Onu) çok daha fazla dinlemeliydik” diye konuştu. Eski istihbarat şefi, Rusya’nın savaştaki kayıplarının ise “hayal edilemez” seviyede olduğunu iddia etti.

