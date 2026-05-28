Eski CIA yetkilisinin evinde 303 külçe altın bulundu

ABD ’de eski bir üst düzey CIA yetkilisi, evinde yaklaşık 40 milyon dolar değerinde altın külçeleri bulunmasının ardından gözaltına alındı.

Mahkeme belgelerine göre FBI ekipleri, ABD'nin Virginia eyaletindeki evde yaptıkları aramada yaklaşık 2 milyon dolar nakit para ve yaklaşık 35 lüks saate de el koydu.

SAHTE BELGELERLE İŞE GİRDİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında FBI, David Rush’ın iş başvurusunda eğitim ve askeri geçmişine ilişkin yanlış bilgi verdiğini tespit etti.

Belgelere göre Rush, üniversite diplomasına sahip olduğu ve donanmada pilot olarak görev yaptığı yönünde yanlış beyanda bulundu.

Ayrıca, donanma yedek kuvvetlerinde görev yaptığını öne sürerek sahte zaman çizelgeleri doldurduğu ve bu yolla 77 bin dolar askeri izin ödemesi aldığı iddia edildi.

GİZLİ ERİŞİMİ BULUNAN ÜST DÜZEY YETKİLİ

Mahkeme belgelerinde Rush, gizli bilgilere erişim yetkisine ve çok gizli güvenlik iznine sahip eski bir üst düzey hükümet çalışanı olarak tanımlandı.

Rush, 19 Mayıs’ta gözaltına alınırken, hakkında “devlet parasını çalma” suçlaması yöneltildi.

New York Times’a konuşan ve soruşturmaya yakın olduğu belirtilen kaynaklar, Rush’ın eski bir üst düzey CIA yetkilisi olduğunu söyledi.

Rush’ın avukatı ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

ALTIN VE NAKİT TALEPLERİ SORUŞTURMAYI BAŞLATTI

Mahkeme belgelerine göre Rush, geçen kasım ayından bu yıl mart ayına kadar çalıştığı kurumdan “işle ilgili masraflar” gerekçesiyle büyük miktarda yabancı para ve on milyonlarca dolarlık altın külçesi talebinde bulundu.

Belgelere göre Rush, nakit para ve altınları teslim aldı ancak bunları neden istediğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Daha sonra altınlar ile nakit paranın büyük bölümünün çalıştığı kurumdaki depolama alanından kaybolduğu tespit edildi.

Bunun üzerine başlatılan ev aramasında yaklaşık 303 adet altın külçesi bulundu. Yetkililer, bu altınların değerinin 40 milyon doların üzerinde olduğunu belirtti.