Eski Çin Devlet Başkanı Ciang Zımin yaşamını yitirdi

Eski Çin Devlet Başkanı Ciang Zımin, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Çin Devlet Başkanı Ciang Zımin yaşamını yitirdi

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Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesinden yapılan açıklamada, Ciang'ın lösemi ve çoklu organ yetmezliğinden tedavi gördüğü Şanghay'da öğle saatlerinde öldüğü bildirildi.

Pekin'de 1989'da Tienanmın Meydanı'ndaki protestoların kanlı şekilde bastırılmasının ardından iktidara gelen Ciang, kendisinden önceki Çin lideri Dıng Şiaoping'in dışa açılma ve reform politikasının uygulayıcısı olmuştu.

1990'LARDA GÖREV YAPTI

Ülkede 1990’larda liderliği üstlenen Ciang, o güne dek devrimin ilk kuşağından askeri ve siyasi figürlerin oluşturduğu ÇKP yönetimine kurumsal bir yapı getirmiş ve sivil bürokrasiyi iktidara taşımıştı.

Ciang, “Üç Temsil” adını verdiği teorisiyle ÇKP’nin işçi sınıfını temsil ettiği görüşünü revize ederek, “partinin, Çin’deki gelişen üretici güçleri, gelişen kültürü ve Çin halkının çoğunluğunun çıkarlarını temsil ettiği” anlayışını getirmişti.

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