Eski Çinli polis, Ukrayna'da "bubble tea" gönüllüsü oldu

Ukrayna'da 52 yaşındaki Çin-Alman vatandaşı Brother Dong, her ay Almanya’daki evinden yola çıkarak Berlin’den yola çıktıktan sonra Polonya üzerinden Ukrayna’ya geçiyor. Eski bir Çin Halk Silahlı Polisi mensubu olan Dong, bugün Ukrayna’yı destekleyen az sayıdaki Çinli gönüllüden biri.

SAVAŞ ORTASINDA AÇILAN KAFELER

Brother Dong, Kasım 2022’de Odesa’da ilk balonlu çay kafesini açtı. Çoğu Çin diasporasından olmak üzere 12 bin doların üzerinde bağış toplayarak başlattığı girişim, bugün Ukrayna’nın farklı şehirlerinde faaliyet gösteren dört “Maomi Cafe”ye dönüştü.

The Guardian'ın aktardığına göre, kafeler kar amacıyla işletilse de Dong, şu ana kadar hiç kazanç elde etmediğini söyledi.

Maomi kafelerinin duvarlarında, Rus işgaline karşı savaşırken hayatını kaybeden Çinli ve Tayvanlı gönüllü askerlerin fotoğrafları yer alıyor. Dong’un amacı, bu kişilerin unutulmamasını sağlamak ve gençlere “Biz Çinlilerin ve Tayvanlıların kanında cesaret var" mesajını vermek.

“ODESSA SAVAŞAN KEDİLER”

Her bir yolculuk yaklaşık 5 bin kilometre sürüyor. Brother Dong, sadece balonlu çay malzemeleri değil; battaniye, eldiven ve taşınabilir ısıtıcılar gibi kış şartlarında hayati öneme sahip yardımları da Ukrayna’ya taşıyor.

Lviv’e ulaştıktan sonra, kendilerine “Odesa Fighting Cats” adını veren yaklaşık 10 kişilik gönüllü ekip, bu yardımları ülke genelinde dağıtıyor.

ÇİNLİ GÖNÜLLÜLER GRUBU

Brother Dong, Ukrayna’ya destek veren giderek büyüyen bir Çinli gönüllü grubunun parçası. Bu destek, Pekin yönetiminin Moskova ile yakın ilişkileri nedeniyle uluslararası alanda artan endişelere rağmen sürüyor.

Bazı gönüllüler sınır geçişlerinde uzun sorgulamalara maruz kalırken, Ukrayna’da casusluk şüphesiyle tutuklanan Çin vatandaşları da oldu.

COVID-19'UN ARDINDAN ALMAN VATANDAŞI OLDU

“Brother Dong”un düşünce dünyasını değiştiren kırılma noktası Covid-19 pandemisi oldu. Çin’de uygulanan sert karantina önlemleri nedeniyle kayınvalidesinin doktora erişememesi ve eşinin karantinadayken annesini kaybetmesi, onun Çin Komünist Partisi’ne olan bağlılığını sorgulamasına yol açtı.

“Bu açıkça insan onurunun ihlaliydi,” diyen Dong, kısa süre sonra Alman vatandaşlığına başvurdu.

Dong, “Pandemi ve Ukrayna savaşı arasında bir bağ görüyorum. Bunlar, otoriter rejimlerin yarattığı felaketler" ifadelerini kullandı.