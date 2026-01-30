Eski CNN sunucusu tutuklandı. Minnesota'daki kilise protestosuyla bağlantılı

Eski CNN sunucusu Don Lemon, Minnesota'daki St. Paul'daki Cities Kilisesi'ne giren ve kilise ayinini yarıda kesen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza karşıtı protestosunu kayda almıştı.

Avukatının açıklamasına göre Lemon, kilisede düzenlenen protestoyla bağlantılı olarak tutuklandı. Lemon ile birlikte olayla bağlantılı 3 kişinin daha tutuklandığı açıklandı.

Don'un 30 yıldır gazetecilik yaptığını belirten avukatı, "Minneapolis'teki işi, her zaman yaptığı işten farklı değildi" dedi.

İKİ AKTİVİST DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI



ABD’nin Minnesota eyaletinde, bir kilise ayininin protesto edilmesiyle bağlantılı olarak iki kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanların aktivist Nekima Levy Armstrong ile St. Paul Okul Yönetim Kurulu üyesi Chauntyll Louisa Allen olduğu bildirildi.



MİNNESOTA'DAKİ OLAYLAR

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.