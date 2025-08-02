Eski cumhurbaşkanına 12 yıl ev hapsi cezası

Kolombiya basınına göre, Bogota 44. Ceza Mahkemesi eski cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'yi suçlu buldu.

Kararı okuyan yargıç Sandra Heredia, Uribe'nin "yargıyı yanıltmaya teşebbüs" ve "tanıklara rüşvet teklif ederek ifadesini değiştirmeye çalıştığı" gerekçesiyle 12 yıl hapse çarptırıldığını açıkladı.

Kolombiya tarihinde ceza alan ilk eski cumhurbaşkanı olan Uribe, yaşlılığı ve sağlık durumu nedeniyle cezayı hapishanede değil, evinde çekecek.

Uribe'ye ev hapsinin yanı sıra 8 yıl boyunca kamu görevinden men ve 822 bin dolar para cezası verildi.

YARGI TARTIŞMASI

Uribe'nin bazı eski paramiliter tanıkları, Senatör Ivan Cepeda aleyhine ifade vermeleri için etkilemeye çalıştığı ve bu girişimlerin mahkeme sürecini manipüle etme amacı taşıdığı belirlendi.

Eski Cumhurbaşkanının avukatları ise kararı temyize götüreceklerini belirterek, davanın siyasi sebeplerle yürütüldüğünü savundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise yaptığı açıklamada, yargının bağımsızlığına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

SAĞCI LİDERLERDEN DESTEK

Öte yandan, aralarında eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ve eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin de bulunduğu birçok sağ görüşlü siyasi lider, Uribe'ye destek verdikleri ortak bir açıklama yaptı.

Kolombiya Yüksek Mahkemesi, 2002-2010 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Uribe'ye, rüşvet, tanık manipülasyonu ve usule ilişkin sahtekarlık iddiaları dolayısıyla açılan davayı oy birliğiyle 2 Eylül 2020'de savcılık ofisine devretti.

Dava, eski Senatör solcu Ivan Cepeda'nın 2012'de Kongre'ye yaptığı başvuruda, Uribe'nin eski paramilislerle bağlantısı olduğunu iddia etmesi ve bunun araştırılması için Kongre'ye önerge vermesiyle başladı.