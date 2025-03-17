Eski Cumhurbaşkanına "ülke sınırını yasa dışı geçtin" cezası: 4 yıl hapis kararı çıktı

Gürcistan'da tutuklu yargılanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili için Tiflis Şehir Mahkemesi'nden karar çıktı.

Saakaşvili, ülke sınırını izinsiz geçtiği gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Hakim Mihail Jinjoliya, eski liderin ayrıca 3 yıl süreyle devlet memuru olarak çalışma hakkından mahrum bırakılacağını duyurdu.



Saakaşvili, Cumhurbaşkanı olduğu (2004-2013) dönemde bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve Milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürttüğü gerekçesiyle 2018'de gıyabında 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ayrıca 12 Mart'ta da devlete ait bütçe fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı yolsuzluk davasında 9 yıl hapse mahkum edilmişti.

2013'TE ÜLKEYİ TERK ETMİŞTİ



Görev süresi sona erince 2013'ün sonunda ülkesini terk eden Saakaşvili, 1 Ekim 2021'de Gürcistan'a geri dönmüş, hakkındaki gıyabi hapis cezası nedeniyle hemen gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.



Tutuklanmasının ardından Saakaşvili, 50 gün açlık grevi yapmış, Gori kentinde tedavi görmüştü. Tedavi sonrası, Rustavi'deki hapishanede 21 Şubat-10 Mart 2022 tarihlerinde açlık grevini tekrarlayan Saakaşvili, 12 Mayıs 2022'de Tiflis'teki Vivamedi Kliniği'ne nakledilmişti.



Aynı klinikte tutuklu olarak tedavisi süren Saakaşvili, hakkındaki suçlamaları reddederek siyasi mahkum olduğunu savunuyor.