Eski cumhurbaşkanından suikast iddiası

Eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe, X hesabından yaptığı paylaşımda, hükümeti eleştirerek, kendisine yönelik suikast iddialarına dikkati çekti.



Senatör Miguel Uribe Turbay’a 8 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıya işaret eden Uribe, "Miguel Uribe yaşam savaşı verirken, hükümet bambaşka konularla meşgul. Yeni katliamları önlemek için anlaşmalar yapılmasını öneriyor. Ancak uluslararası istihbarat bana, şahsıma yönelik yeni bir suikast hazırlığı olduğunu bildiriyor" ifadelerini kullandı.



240 BİN DOLAR ÖDÜL VERİLECEK

Savunma Bakanı Pedro Sanchez Suarez ise X'teki açıklamasında, siyasi liderlere yönelik suikast hazırlığı içinde olan kişilerle ilgili bilgi paylaşanlara 240 bin dolara (yaklaşık 1 milyar Kolombiya pesosu) kadar ödül verileceğini duyurdu.

Güvenlik önlemlerinin maksimum seviyeye çıkarıldığını kaydeden Suarez, "Siyasi liderlerimize yönelik herhangi bir tehdidi önceden fark edip etkisiz hale getirmemizi sağlayacak doğru ve zamanında bilgi verenlere 1 milyar Kolombiya pesosuna kadar ödül verilecektir. İdeolojisi ya da partisi ne olursa olsun, bir siyasi lidere yönelik saldırı doğrudan demokrasimize yapılmış bir saldırıdır" dedi.



Kolombiya'da 2002-2010 yıllarında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Alvaro Uribe, geçmişte kendisine yönelik düzenlenen bombalı saldırılardan yaralı kurtulmuştu.

