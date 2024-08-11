Eski danışmandan Trump iddiası: "Yalan söylediğinin farkında değil"

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, başkan adayı Donalt Trump'ın "neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edemediğini" ileri sürdü.

Eski danışmandan Trump iddiası: "Yalan söylediğinin farkında değil"

'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, eski ABD Başkanı 'ın perşembe günü düzenlediği kapsamlı basın toplantısını yorumladı. Bolton, Trump için "Neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edemiyor" ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminde görev yapan Bolton, eski başkanın yaklaşık bir saat süren "genel basın toplantısı" boyunca sürekli olarak yalan söylediğini ancak bunun kasıtlı bir yalan olmadığını, Trump'ın kafasında inandığı şeyleri savunduğunu söyledi.

Bolton , Perşembe akşamı CNN'e verdiği demeçte, "Onun zihninde gerçek kavramı, Trump ne olmasını isterse o ve bugün duyduklarınız da buydu" dedi.

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TRUMP'IN YANLIŞ İDDİALARI

Trump, bu açıklamadan saatler önce Mar-a-Lago konutunda, televizyonda yayımlanan bir basın toplantısı düzenleyerek 4 Eylül'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le münazara yapacağını duyurmuş ve başka iki münazara günü daha önermişti.

Eski başkan, konuşmasının büyük bir kısmını Harris'ten ve genel olarak Demokratlardan şikayet ederek geçirmişti.

Trump gerçek dışı bir şekilde, Harris'in Demokrat Parti adaylığında Joe Biden'ın yerine geçerek anayasayı ihlal etmiş olabileceğini öne sürmüştü.

Trump ayrıca, medyanın kasıtlı olarak miting kalabalıklarının boyutunu küçülttüğünü ileri sürerek 6 Ocak 2021'deki mitinginin katılımcı sayısının, Martin Luther King Jr.'ın "Bir Hayalim Var" konuşmasında bulunanlar kadar, hatta belki de daha yüksek olduğu yönünde yanlış bir iddiada bulunmuştu.

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TRUMP'A OY VERMEYECEK

Bolton, Nisan 2018'den Eylül 2019'a kadar Beyaz Saray'da çalışmıştı. Kuzey Kore, İran ve Afganistan'a dair dışişleri politikalarında bir dizi anlaşmazlığın ardından başkanla arası bozulmuş bir şekilde ayrılmıştı.

Bolton, eski başkanı kınayarak onun başkanlığa "uygun olmadığını" iddia etmişti. Bolton, 2024’te Trump’a oy vermeyeceğini açıklamıştı.

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